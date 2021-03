Patrizia Pellegrino, chi è l’ex marito Stefano Todini: perché si sono lasciati

By

Stefano Todini, famoso imprenditore, è stato il primo amore della showgirl Patrizia Pellegrino. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Stefano Todini e Patrizia Pellegrino sono stati per tanti anni la coppia perfetta. Il famoso imprenditore umbro è stato il primo grande amore della bellissima showgirl. Poi, dopo 14 anni di affetto e passione, qualcosa è andato storto. Uno scoop giornalistico ha rivelato un tradimento da parte di lui. Lei ha provato in tutti i modi a rimettere insieme i cocci, ma non ci è riuscita. Da allora i due hanno tagliato ogni rapporto e intrapreso strade diverse.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Stefano Todini

“La nostra unione sembrava potesse riprendersi dalla crisi – ha raccontato Patrizia Pellegrino -, poi lui ha cambiato strada e tramite avvocati mi ha fatto sapere che desiderava cominciare una nuova vita. Mi ha lasciato qui a casa da sola, amareggiata e delusa. Non abbiamo più alcun tipo di rapporto; da qualche mese non lo vedo più”. A proposito del tradimento, l’attrice e conduttrice ha confessato che quando l’ha scoperto “stavo svenendo: è stato uno choc, umiliante e brutto. Una sensazione molto negativa che non mi piace ricordare, sinceramente”.

Leggi anche –> Patrizia Pellegrino: chi è Gregory, figlio adottivo della showgirl

Poi, nel dicembre 2013, Stefano Todini, imprenditore rampante fratello della più celebre Luisa e titolare del lussuoso Relais Todini a Todi, nonché fondatore nel 2003 della società Tiesse Holding (che detiene appunto la proprietà del Relais Todini e dell’omonima Cantina e Azienda Agricola di famiglia), è stato fotografato nel centro di Roma con la sua nuova fidanzata: i due, felici e spensierati, erano intenti a fare shopping come una coppia di fidanzatini. Sembrava trascorso una vita dal 2008, quando emozionatissimo convolò a nozze con Patrizia.

Leggi anche –> Patrizia Pellegrino: carriera, curiosità e vita privata dell’attrice