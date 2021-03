Oroscopo del giorno, lunedì 22 Marzo 2021: cosa dicono le stelle?

Una nuova settimana è appena cominciata. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 22 Marzo 2021.

Marzo è finalmente entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di rimboccarsi le maniche e puntare tutto su sé stessi? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 22 Marzo 2021.

Leggi anche->Cielo di marzo 2021: arriva la primavera. Stelle, pianeti e congiunzioni

Lunedì 22 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. L’ultimo periodo non è stato per voi particolarmente rilassante. È arrivato finalmente il momento per rimettersi in carreggiata e ripartire con più carica! Attenzione però a non protestare troppo e a non lanciarvi verso polemiche inconcludenti.

Toro. I tempi saranno oggi maturi per dedicarsi il più possibile alle relazioni, specie se con i propri cari. Le stelle e gli astri saranno tutti dalla vostra parte, perciò non abbiate paura di mettere un punto alle discussioni in corso e a chiudere definitivamente con i conflitti.

Gemelli. È arrivato per voi il momento giusto per concedersi qualche ora di riflessione in pace e solitudine. Presto dovrete compiere delle scelte importanti ed è bene che vi prendiate del tempo per capire ciò che davvero avete intenzione di fare.

Cancro. Durante la giornata di oggi fareste meglio a girare a largo dalle liti e dai conflitti. Sul lavoro è in arrivo un bel po’ di stress ma voi dovrete impegnarvi al massimo per stringere i denti e per rimanere concentrati. Forza e coraggio!

Leggi anche->Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Leone. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente frenetica e movimentata. Non rimandate nulla a domani e cercate di sbrigare di prima mattina tutte le questioni più tediose. Non stressatevi troppo e concedetevi anche qualche momento di relax.

Vergine. Durante le prossime ore potreste sentirvi un po’ più pigri del solito. Avete bisogno di ricaricare le batterie e non c’è niente di male ad assecondare i propri bisogni. Prendetevi tutto il tempo necessario per rimettevi in sesto, vi farà bene!

Bilancia. Le stelle e gli astri saranno tutti dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi regaleranno un cielo sereno e luminoso. Fuoco e fiamme si prevedono in amore, perciò premete sull’acceleratore e accantonate una volta per tutte la timidezza.

Scorpione. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è quello di non rimandare nulla a domani e di impegnarvi al massimo per sbrigare le questioni urgenti lasciate in sospeso. Non è il momento adatto per riposare, perciò rimboccatevi le maniche!

Leggi anche->Gliese 486b: ecco il pianeta extrasolare che potrebbe ospitare vita aliena

Sagittario. La giornata di oggi si prospetta per voi un po’ altalenante. Sarete molto più sensibili e nervosi del solito, perciò tenetevi pronti. Cercate di accettare di buon grado le critiche e di farne tesoro, in futuro potrebbero rivelarsi utili.

Capricorno. È in arrivo per voi una ventata di malinconia e di tristezza, non fatevi cogliere impreparati. Alcuni imprevisti busseranno alle vostre porte e sarà nelle vostre mani il compito di non cedere al nervosismo. Non temete, presto tutto si sistemerà!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Durante l’ultimo periodo potreste esservi sentiti sotto stress più del dovuto, ed è arrivato il momento di rimettersi in carreggiata. Assecondate la vostra ricerca di indipendenza e di spazio e lasciate che la vostra mente e la vostra fantasia viaggino libere.

Pesci. Durante la giornata di oggi sarà necessario tirare fuori i denti e gli artigli. Evitate di farvi mettere i piedi in testa, soprattutto per quel che riguarda l’ambito lavorativo. Impegnatevi al massimo e fidatevi del vostro istinto, non sbaglierete.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.