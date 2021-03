Morto padre GianPaolo Salvini, era stato Direttore di Civiltà Cattolica. Il gesuita milanese aveva 85 anni. Il padre, giornalista e anche scrittore, si è spento oggi a Roma.





Salvini era stato dal 1985 al 2011 il Direttore della rivista della Compagnia di Gesù, Civiltà Cattolica. Laureato in Filosofia e in Economia, aveva conseguito un dottorato in Teologia a Innsbruck. Approfondiamo alcuni particolari legati alla figura del padre gesuita.

Morto padre GianPaolo Salvini, ex Direttore di Civiltà Cattolica

A dare la triste notizia è stato, attraverso i social, colui che attualmente dirige la rivista dei gesuiti, ovvero padre Antonio Spadaro. Il padre si è spento alle 7.30 circa di oggi, a Roma. In riferimento a padre Salvini, su Twitter Spadaro ha scritto: “E’ stato un uomo di grande acume, sano spirito critico, dolcezza umana e spiritualità riservata e profonda”.

Padre Salvini era nato a Milano nel 1936 ed era entrato a far parte della Compagnia di Gesù nel 1954. Si era laureato, nella sua città d’origine, in Filosofia ed Economia, proseguendo poi gli studi con un dottorato in Teologia, conseguito ad Innsbruck. Divenne sacerdote nel 1967 e trascorse i suoi primi anni in Brasile, precisamente a Salvador di Bahia. Ha prestato il suo servizio successivamente al Centro Studi Sociali e alla rivista Aggiornamenti Sociali, dal 1977 al 1981.

Succedendo a padre Bartolomeo Sorge, dal 1985 al 2011, padre Salvini aveva diretto la rivista Civiltà Cattolica. Per 15 anni era stato Consultore del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, aveva ricoperto il ruolo di membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Paolo VI di Brescia ed era stato membro emerito della Pontificia Accademia di Teologia. Le sue condizioni di salute erano peggiorate nel mese scorso, fino a condurlo alla morte, avvenuta questa mattina.

Le esequie funebri si svolgeranno martedì 23 marzo, a Roma, nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, alle ore 12.00.

Oggi intorno alle 7.30 è spirato p. GianPaolo Salvini, sacerdote gesuita che mi ha preceduto nella direzione della rivista La Civiltà Cattolica @civcatt dal 1985 al 2011. È stato uomo di grande acume, sano spirito critico, dolcezza umana e spiritualità riservata e profonda. pic.twitter.com/qRnffx67fN — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) March 21, 2021