Morena Zapparoli è la vedova di Gianfranco Funari. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Morena Zapparoli è una showgirl, conduttrice televisiva e blogger, nonché vedova di un personaggio indimenticabile come Gianfranco Funari. Oggi è tra gli ospiti di Domenica Live a partire dalle 17:00 su Canale 5, dove incontrerà la prima moglie di Funari, Rossana Seghezzi, per un faccia a faccia. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Morena Funari

Morena Zapparoli, vedova Funari, è nata a Milano il 20 maggio del 1967. E’ stata la moglie di Gianfranco Funari dal 2004 al 2008 e ha esordito in tv proprio accanto a lui nel 2000 e “A Stasera c’è Funari”, dopo averlo conosciuto nel 1999, occupandosi dell’approfondimento delle notizie di politica estera.

Morena Zapparoli ha condotto e firmato come autrice insieme a Gianfranco Funari varie trasmissioni e nel 2009, dopo la morte del marito (avvenuta nel 2008), ha pubblicato un libro per ricordarlo, intitolato “Gianfranco Funari Il Potere In Mutande”, con aneddoti e memorie raccolte nell’ultimo periodo di vita. Sempre nel 2009 è stata tra i concorrenti del reality “La Fattoria” dove sfiora la vittoria e raggiunge il secondo posto. Ha inoltre partecipato come opinionista in vari programmi televisivi e dall’autunno 2018 al giugno 2019 ha curato la rubrica “Oggi in casa fai da te” sul settimanale “Pomeriggio 5”.

Leggi anche –> Rossana Seghezzi, chi è la prima moglie di Gianfranco Funari: la sua storia

Nel 2011 Morena Zapparoli ha conosciuto e si è innamorata di Antonio Presta, suo attuale compagno, che descrive come un uomo piuttosto schivo e che non ha mai sofferto il confronto con Funari. Per quanto riguarda i social, la Nostra ha un profilo Instagram con l’account @morena_zapparoli_official che vanta quasi 20mila followers.

Leggi anche –> Gianfranco Funari, chi è: vita e carriera del giornalista italiano