Max Allegri, chi è l’ex compagna Gloria Patrizi: perché si sono lasciati

L’allenatore Max Allegri ha spesso avuto a che fare con belle donne: ora fidanzato con Ambra Angiolini, prima stava con Gloria Patrizi

Nato a Livorno nel 1967, Massimiliano Allegri prima di diventare allenatore ha giocato per diversi anni come centrocampista in diverse squadre italiane. Complice forse anche il fascino toscano, Max Allegri è stato spesso circondato da belle donne nel corso della sua vita. Già nel 1992, ad appena ventiquattro anni, era già finito su tutti i rotocalchi italiani per aver abbandonato la sua fidanzata di allora, Erika, praticamente all’altare. Lui l’aveva lasciata solamente due giorni prima delle nozze. Nonostante ciò, due anni dopo si sposa e ha una figlia, ma il matrimonio dura solo quattro anni. L’allenatore non ha mai smesso di cercare l’amore e al momento ha una relazione con l’attrice Ambra Angiolini che va avanti dal 2017. Ma prima di questa felice storia d’amore, Max Allegri ne ha vissuta un’altra con un’altrettanto bella donna: Gloria Patrizi.

La relazione di Max Allegri con Gloria Patrizi è stata molto importante

La bella Gloria Patrizi, nata nel 1986, è una donna assai conosciuta nel mondo delle cronache rosa già da ben prima di avere una relazione con l’allenatore Massimiliano Allegri. Nel 2007 aveva infatti partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, vincendo il titolo di Miss Eleganza. La donna comunque non era estranea al mondo della moda, dove aveva iniziato a entrare già quando aveva solamente 15 anni. A ciò si unisce anche la collaborazione con Cynthia De Melo per il programma Lo show più buono che ci sia, dove faceva la valletta, e il lavoro da modella ed ex playmate per Playboy Italia nel 2009.

La bella ex coniglietta di playboy ha conosciuto Allegri nel 2012 e i due hanno iniziato una relazione che è finita più volte su tutti i giornali. Sebbene la coppia avesse 19 anni di differenza, i due sono stati molto felici per diversi anni. Gloria Patrizi e Massimiliano Allegri si sono lasciati nel 2016 e dal 2019 è sposata con l’imprenditore Filippo Braghieri.