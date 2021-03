Matilda De Angelis, perché è finita con Andrea Arcangeli: la loro storia

La storia tra Matilda De Angelis e Andrea Arcangeli è finita. Scopriamo le curiosità sul loro rapporto e perché si sono lasciati.

Arcangeli è nato a Pescara nel 1993, più precisamente il 3 agosto. Dopo essersi diplomato al Liceo Artistico di Pescara ha frequentato la scuola di recitazione Spazi Mentali Occupati con un master di recitazione con Ivana Chubbuck.

Riesce subito a spiccare in teatro e tra il 2009 e il 2014 fa molta esperienza. Il suo debutto sul piccolo schermo arriva grazie a “Benvenuti a tavolo – Nord vs Sud“. Scopriamo di più su di lui e sulla sua storia con la De Angelis.

Matilda De Angelis e Andrea Arcangeli: ecco che cosa è successo tra loro

Dopo la sua prima esperienza in televisione si trasferisce a Roma per studiare Arti e scienze dello spettacolo all’Università La Sapienza. Nel 2013 lo abbiamo visto nei panni di Benvolio nella miniserie Romeo e Giulietta. Ha poi preso parte alla seconda e terza stagione di Fuoriclasse nel ruolo di Michele Tramola. Nel 2015 sbarca anche al cinema in “Tempo instabile”.

Oltre ad essere un attore molto conosciuto, Arcangeli è ha fatto molto parlare di sé per essere stato il fidanzato dell’attrice Matilda De Angelis. I due si sono lasciato l’anno scorso ma essendo molto discreti non si hanno troppe notizie riguardo le motivazioni della rottura.

“Il principe azzurro esiste, in tante forme. E’ il modo in cui l’amore deforma l’omo che hai davanti, elevato in potenza, da quello che provi tu. Noi ci divertiamo molto. Siamo innamorati al di là del nostro lavoro, e non ci prendiamo mai troppo sul serio” aveva raccontato durante un’intervista.

Sempre l’attrice aveva poi parlato della loro rottura. “E’ finita una mia lunga storia e ora non ho nessuno. (…). Molto spesso ho sognato di amare un panettiere con cui non fossi costretta a parlare continuamente di lavoro. L’amore, però, è imprevedibile”. La fine della loro relazione è stata accolta con grande dispiacere dai fan, però entrambi ora appaiono sereni.