Matilda De Angelis, da cantante ad attrice famosa nel mondo: la sua storia

Conosciamo la storia di Matilda De Angelis e della sua trasformazione da cantante ad attrice: ecco tutte le curiosità

Nelle ultime settimane Matilda De Angelis è stata protagonista al Festival di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus. La ragazza, classe 1995, è nata a Bologna ed è la sorella maggiore di Tobia De Angelis. Fin da piccola si avvicina al mondo della musica suonando chitarra e violino: all’età di 16 anni è cantante nel gruppo musicale Rumba de Bodas, con l’album, Karnaval Fou. Successivamente un amico le consiglia un provino per il film con Stefano Accorsi e così viene scritturata dal regista Matteo Rovere per il ruolo della protagonista femminile nel film Veloce come il vento. Viene candidata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017 e proposta anche per la miglior canzone originale, Seventeen, sempre per Veloce come il vento.

Successivamente è presente nel videoclip dei Negramaro Tutto qui accade con Alessandro Borghi. Così è stata anche presa per ruolo di Ambra nella serie TV Tutto può succedere, poi è protagonista del film Youtopia, per poi apparire nuovamente nel videoclip di Felicità puttana dei Thegiornalisti.

Matilda De Angelis, le curiosità sulla carriera e vita privata

Tante pellicole finora nonostante la giovane età con Una famiglia, con Micaela Ramazzotti, poi è protagonista nel film di Alessandro Gassmann Il premio. Nel 2020 prende parte al film Netflix L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e alla serie TV HBO The Undoing – Le verità non dette, al fianco di Nicole Kidman. Poi è stata impegnata nelle riprese del film Across The River And Into The Trees, produzione internazionale e adattamento del romanzo di Ernest Hemingway Di là dal fiume e tra gli alberi, film diretto da Paula Ortiz. Il protagonista nel film avrà il volto di Liev Schreiber.

Per quanto riguarda la sua vita privata è stata fidanzata al suo collega Andrea Arcangeli, ma oggi è single come lei stesso ha svelato: “Nel mio ambiente si tende a mettersi con chi fa lo stesso mestiere, viene naturale perché si hanno gli stessi interessi e problemi. Ma molto spesso ho sognato di amare un panettiere con cui non fossi costretta a parlare continuamente di lavoro. L’amore, però, è imprevedibile”.