Gianfranco Funari, chi è la figlia Carlotta e qual è stata la sua battaglia. Nata dall’amore del giornalista e conduttore televisivo con la prima moglie, Carlotta si è resa protagonista, negli anni scorsi, di uno scontro con la vedova di Funari, Morena Zapparoli.





Scopriamo di più su cosa successe all’epoca e su quale fu il motivo delle rivalità che intercorsero tra la figlia di Funari e la vedova del giornalista e conduttore televisivo, Morena.

Gianfranco Funari, chi è la figlia Carlotta e qual è stato il motivo dello scontro con Morena Zapparoli

Era il 2013, quando tra la figlia di Funari e la vedova del conduttore televisivo ci accese uno scontro in merito alle condizioni in cui versava la tomba del giornalista. Fu un servizio di Oggi a denunciare le condizioni nelle quali si trovava, al cimitero Monumentale di Milano, la tomba di Funari, a cinque anni dalla sua morte. La figlia Carlotta rispose allora di non saperne nulla e rivolse pesanti accuse nei confronti della vedova Morena Zapparoli.

Carlotta all’epoca affermò di non essere andata a visitare la tomba del padre dal giorno della sua morte, vivendo a Roma a non avendo l’abitudine di recarsi al cimitero. Dichiarò inoltre di non conoscere le condizioni nelle quali versava la tomba di suo padre ma di voler fare di tutto per risolvere la situazione. Carlotta raccontò inoltre di aver voluto seppellire il padre con i suoi nonni paterni a Boissano ma che a questo si era opposta Morena, che organizzò per il marito un funerale definito da Carlotta “lussuossissimo”, ripreso dalla stampa. Funerale che sembrò pura finzione a Carlotta, la quale reputò incredibile che la vedova Morena non avesse trovato il tempo e i soldi per sistemare la tomba di suo padre a Milano.

I rapporti oggi tra le due donne

Morena respinse all’epoca le accuse della figlia di Funari, sottolineando che le spese, una volta “aperta la successione”, dovevano essere divise in parti uguali con la figlia.

I rapporti tra le due donne si sono mantenuti molto tesi da allora. La vicenda della tomba di Funari aveva infatti fatto emergere antichi rancori tra loro. Solo alcuni giorni fa Morena ha lanciato un messaggio di pace nei confronti di Carlotta, con la quale ha detto di avere attualmente rapporti civili. La donna ha riflettuto sul fatto che sarebbe bello poter riunire tutte le donne della vita di Funari, in occasione del 21 marzo. Il giorno nel quale il conduttore avrebbe compiuto 89 anni.