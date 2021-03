Claudio Baglioni aveva un rapporto speciale con la mamma Silvia. Ecco le parole che le ha dedicato sui social.

Gli amori di Claudio Baglioni sono diventati spesso melodie e note di stupende canzoni, ma ce n’è uno che il grande cantautore ha voluto tenere tutto per sé, perché forse nemmeno la strofa più bella può raccontarlo. “Gli altri poterono giusto farsi un’idea”, ha scritto l’artista romano su Facebook parlando della madre Silvia, scomparsa il 15 febbraio 2013. “Siamo stati vicini per 62 anni. A dire il vero anche un poco di più. E in quei nove mesi fummo noi due da soli”.

Claudio Baglioni ricorda l’amata madre

Mamma Silvia andava ai concerti di Claudio Baglioni e lo ha sempre sostenuto. Gli aveva confezionato, lei che faceva la sarta, il completo camicia rosa e pantaloni celesti per il suo primo concorso canoro negli anni Sessanta, mentre il padre Riccardo, carabiniere, fu il suo primo manager. Due genitori amatissimi, “così poveri da non poter fare altri figli, oltre a me”.

La perdita di una madre è un dolore difficile da spiegare anche per chi, come lui, ha sempre trovato le parole perfette per raccontare sentimenti ed emozioni. “Per un essere umano ci sono due date nel manifesto teatrale dell’esistenza che hanno un segno diverso e particolare” ha scritto ancora Baglioni. “Il giorno nel quale si viene qui al mondo attraverso il dolore e la beatitudine di una donna che si fa madre per te e quello in cui lei se ne va. Il primo giorno di vita di te che ti stacchi da lei per viver la tua. L’ultimo giorno di vita di lei che si stacca da te per viverne un’altra”. E nel mezzo “una storia indimenticabile”.

