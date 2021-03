By

Ad “Amici” Pio e Amedeo si scatenato con battute che mettono in imbarazzo Stefano De Martino. Oggi Belen pubblica una foto eloquente. Frecciatina?

E’ calato il gelo nello studio di “Amici” ieri sera. Durante la prima attesissima puntata dei serali, infatti, era presente il duo comico di Pio e Amedeo che hanno fatto ridere tutti, o quasi. Una battuta di troppo ha infatti messo in imbarazzo Stefano De Martino e potrebbe aver fatto infuriare Belen Rodriguez. La storia d’amore tra i due è finita da tempo ed è davvero troppo facile continuare a girare il coltello nella piaga, anche se entrambi hanno ormai una nuova vita. E ora Belen anche un altro figlio.

Belen e la frecciatina a Pio e Amedeo su instagram

Potrebbero non esserle affatto piaciute le batttue di Pio e Amedeo sulla paternità del bambino che Belen porta in grembo e su De Martino, anche lui visibilmente imbarazzato dagli interventi dei due comici. La gag era strutturata in modo che Amedeo fingesse di crede che Belen fosse incinta di De Martino una seconda volta. “Santiago avrà un fratellino” ha infatti detto Amedeo, riferendosi ad una presunta somiglianza tra Stefano e il nuovo fidanzato di Belen.

O ancora la richeista dell’applauso per De Martino che “diventerà di nuovo papà”, dopo quello per Stash. L’ex fidanzato di Belen ha mantenuto la calma e ha risposto con un diplomatico: “Se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere, e se rido poco si offendono loro.” Ma Belen pare non essere della stessa scuola. Nella giornata di oggi, infatti, è spuntato un post sul suo profilo instagram che ha fatto insospettire molti. Sembra proprio una frecciatina al duo comico.

La foto e la didascalia sono piuttosto eloquenti: una semplice saponetta Chanel abbinata ad una frase velenosa, “famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani ma anche la bocca.” Quel “ma anche la bocca“, può riferirsi infatti a qualcosa che è stato detto e che non è piaciuto alla showgirl.