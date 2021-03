Aidan Turner, chi è l’attore che interpreta Leonardo nella fiction di RaiUno

Il nome dell’attore Aidan Turner è sulla bocca di tutti. L’uomo interpreta Leonardo nella fiction di RaiUno. Scopriamo chi è.

La carriera di Aidan Turner non è iniziata come quella di molti suoi colleghi. Forse non tutti sanno che l’uomo ha iniziato a lavorare come addetto a una sala cinematografica.

Nonostante un inizio burrascoso ha potuto prendere parte a diverse produzioni per il piccolo schermo. Ad oggi è una vera e propria star.

Aidan Turner: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui

Classe 1983, l’attore è nato a Clondalikn, in Irlanda. Ha trascorso la sua infanzia nella cittadina insieme al fratello e ai genitori. Questi ultimi non fanno parte del mondo dello spettacolo e sono rispettivamente un elettricista e una contabile.

L’uomo ha studiato recitazione alla Gaiety School of Acting e quando frequentava l’università ha lavorato come barista mentre proseguiva gli studi. E’ stata proprio in questa occasione che ha lavorato anche come addetto a una sala cinema.

La sua carriera inizia a teatro poi nel 2007 è apparso nella serie de I Tudord e poi nella trilogia de Lo Hobbit facendo il nano Kili. Il successo però è consacrato grazie alle serie tv: Being Himan e Poldark. Oggi lo vediamo invece nei panni del grande Leonardo.

Per quanto riguarda la sua vita privata è stato fidanzato con l’attrice Leonara Crichlow e poi con Sarah Greene. Dal 2018 è impegnato con l’attrice Caitlin Fitzgerald.

Ad oggi l’attore vive a Londra dati i suoi impegni da attore. L’uomo rimane comunque molto riservato, non ha Instagram ma solo un account Twitter. Delle sue passioni sappiamo che è un grande appassionato di pittura e di danza latino-americana.