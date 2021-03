Verissimo anticipazioni 20 marzo: ospiti, rivelazioni e colpi di scena

Nuovo appuntamento da non perdere oggi, sabato 20 marzo, con Verissimo in onda su Canale5 a partire dalle 15.40: ospiti e anticipazioni

Ancora un appuntamento imperdibile con Verissimo che andrà in onda anche oggi, sabato 20 marzo 2021, su Canale5 a partire dalle 15.40. Come sempre ci saranno tanti ospiti importanti a partire da Ornella Vanoni, celebre cantante della musica italiana che continua a regalare emozioni. Inoltre, arriverà in studio Elisabetta Canalis, che vive da qualche anno a Los Angeles con la sua famiglia. In aggiunta, ci sarà anche il ballerino di flamenco, Joaquin Cortes, che è molto conosciuto a livello internazionale esibendosi sui palchi più importanti. Nel 2001 ha partecipato anche ad un concerto di Jennifer Lopez a Porto Rico ed è diventato papà per la seconda volta.

Verissimo anticipazioni 20 marzo, tutte le novità

In studio da Silvia Toffanin si racconterà anche Rula Jebreal, la giornalista che combatte i diritti delle donne: il suo discorso a Sanremo 2020 ha fatto il giro del mondo in cui ha parlato della storia di sua mamma Nadia morta suicida dopo esser stata per anni vittima di abusi. Come ospite ci sarà Luigi Mastroianni, che lavora come deejay ed è diventato celebre grazie alla sua partecipazione ad Uomini e Donne. Lui è molto legato al fratello, affetto dalla sindrome di down, che si chiama Salvo e così ha scritto un libro Mio fratello è un gigante, che uscirà il 23 marzo. Infine, Maria Giovanna Elmi racconterà la sua storia molto conosciuta visto che sarà conosciuta per sempre come la “signorina buonasera”. Infine, presente anche il doppiatore e attore Luca Ward.