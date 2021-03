Trovato in casa privo di vita Davide Donnini: la morte distrugge tutti

Tragedia a Senigallia. È stato trovato all’interno della sua abitazione il cadavere di Davide Donnini. Leggiamo tutto quello che è successo.

È successo tutto a Senigallia, in provincia di Ancona. Tutto il paese è rimasto completamente scioccato di fronte all’accaduto di ieri mattina, Martedì 17 Marzo 2021. Davide Donnini, un lavoratore 54enne impiegato come guardia notturna è passato a miglior vita. L’uomo è stato drammaticamente trovato morto all’interno della sua abitazione. Leggiamo insieme che cosa è accaduto nello specifico.

Davide viveva da solo all’interno della sua casa. A trovare il cadavere sono stati alcuni membri della famiglia, recatisi nell’abitazione dell’uomo per portargli il pranzo. Sembrerebbe che la guardia notturna si sia sentita male all’interno del proprio appartamento e che per lui non ci sia stato proprio niente da fare.

Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto più fare nulla per intervenire. Il 118 ha constatato il decesso dell’uomo una volta giunto sul posto. Davide era impiegato come guardia giurata notturna presso alcuni stabilimenti balneari. Un grande appassionato di sport, soprattutto di calcio, è volato via troppo in fretta, lasciando l’intero paese amareggiato. La notizia della sua scomparsa è stata data dal Corriere Adriatico.

