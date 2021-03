Tino Buazzelli, chi era il grande amico di Nino Manfredi: la sua storia

Questa sera andrà in onda In arte Nino, film che ripercorre gli albori della carriera di Nino Manfredi, insieme all’amico Tino Buazzelli

Questa sera su Rai 1 sarà possibile vedere Elio Germano interpretare il grande Nino Manfredi, nella pellicola In arte Nino: film per la televisione diretto da Luca Manfredi, realizzato da Rai Fiction e messo in onda per la prima volta nel 2017. Questo film racconta gli inizi della carriera di Manfredi: un ragazzo arrivato a Roma dalla Ciociaria, che aveva appena passato tre anni e mezzo in sanatorio per la tubercolosi e voleva fare l’attore. Nonostante il padre fosse contrario e gli avesse imposto gli studi di Giurisprudenza, nel 1944 Saturnino Manfredi decise di iscriversi all’Accademia d’arte drammatica di Roma, dove conobbe il grande attore Tino Buazzelli. I due iniziano a barcamenarsi verso la carriera attoriale più o meno nello stesso periodo, vivendo momenti davvero avvenuturosi.

Chi era Tino Buazzelli

Agostino Buazzelli, in arte Tino, è stato un attore nato a Frascati nel 1922 e morto a Roma nel 1980. Dopo essersi diplomato all’Istituto Magistrale, Buazzelli decise di diventare un attore, iscrivendosi all’Accademia nazionale d’arte drammatica diretta dal critico teatrale Silvio D’Amico. Durante gli anni accademici conobbe Saturnino Manfredi, il futuro Nino: i due divennero amici e Buazzelli conseguì il diploma all’accademia nel 1946. I due cominciarono la carriera a teatro insieme, nel 1947: vennero presi nella compagnia di Evi Maltagliati e Vittorio Gassman. Pochissimo tempo dopo, però, le loro strade si divisero, sebbene i due continuarono ad essere amici. Bisogna aspettare il 1965 per rivedere Buazzelli lavorare fianco a fianco con Manfredi, grazie al secondo episodio su tre del film Thrilling, diretto da Carlo Lizzani, Ettore Scola e Gian Luigi Polidoro.

