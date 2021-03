Spezia – Cagliari Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Spezia e Cagliari è il secondo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna questo pomeriggio il campionato di Serie A TIM dopo il turno infrasettimanale che ha visto quattro squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Un bilancio, quello delle coppe, che è sicuramente oltremodo negativo per le squadre del nostro Paese, con l’eliminazione di Lazio e Atalanta in Champions League, e del Milan in Europa League, dopo la sconfitta per uno a zero ieri contro il Manchester United.

Solo la Roma, dunque, va avanti e nel prossimo turno affronta l’Ajax, nel frattempo ieri il campionato di Serie A ha dato altre importanti indicazioni con la vittoria del Genoa in trasferta a Parma: alla rete in rovesciata di Graziano Pellé, ha replicato la doppietta di Scamacca. Oggi alle 15, un Crotone alla ricerca disperata di punti ha ospitato il Bologna, alle 18 invece nuovo scontro salvezza tra Spezia e Cagliari.

Precedenti di Spezia – Cagliari e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Picco di La Spezia tra i padroni di casa dello Spezia e gli ospiti del Cagliari è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

C’è un solo precedente tra queste due squadre in Serie A, anche perché si tratta della prima stagione nella massima serie per la squadra ligure. All’andata, infatti, è terminata due parti, con il Cagliari che si è fatto raggiungere in pieno recupero da una rete di Nzola. Tra i precedenti recenti, un doppio confronto in Serie B nella stagione 2015/16. In quel caso, finì con due vittorie esterne. Invece, nel 2012 in Coppa Italia vinsero i sardi per due a uno. Il primo confronto in assoluto nel lontano 1931/32 in Serie B: la partita terminò in pareggio.

Spezia e Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni

Italiano e Semplici stanno completando le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le probabili formazioni: