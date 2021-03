Romina Power, la battuta contro Barbara D’Urso a ‘Canzone Segreta’

Durante il programma di Rai 1 condotto da Serena Rossi, Romina Power ha menzionato la presentatrice Mediaset in una circostanza controversa.

Romina Power, a ‘Canzone Segreta‘ su Rai 1 ha regalato bellissimi momenti ai telespettatori. Tutta Italia la ama e la ammira da decenni ed ancora oggi lei fa proseliti, anche su social network. La cantante infatti è presente su Instagram e lì ogni sua pubblicazione riesce a suscitare sempre grandi emozioni.

Ai più non sarà sfuggita però una battuta che sa di stilettata a Barbara D’Urso. La quale intrattiene un bellissimo rapporto con Loredana Lecciso, compagna di Al Bano e che da 20 anni sta con il cantante di Cellino San Marco. Tra Romina Power e quest’ultima non corre affatto buon sangue.

Sembra che, di conseguenza, anche la D’Urso non sia amica della stessa Romina. La battuta fatta è la seguente, dopo che lei non aveva visto chi le stesse parlando in quanto controluce. “Con queste luci sparate in faccia tipo quelle che stanno da Barbara D’Urso non vedo niente”.

Romina Power, con Barbara D’Urso non corre buon sangue

Un riferimento simile non poteva di certo sfuggire, ed infatti se ne è parlato molto sui social network. Non è certo una dichiarazione di ostilità, ma non si tratta neppure di un riferimento carino. D’altra parte la Power è così, dice sempre quello che pensa.

E pure sugli stessi social non ha mancato tante volte di esprimere la propria opinione su questo o su quell’argomento. Riguardo alla D’Urso ed a Mediaset in generale, sia Romina che in particolare suo figlio Yari hanno espresso del fastidio quando nelle trasmissioni di ‘Lady Cologno’ si è parlato delle vicende della loro famiglia.

E forse non a caso la Power ha sempre accettato di buon grado gli inviti ricevuti invece da Mara Venier a presenziare in televisione, con le due che sono molto amiche.