Brutto colpo per Paolo Bonolis, cosa sta succedendo al conduttore

Un durissimo colpo per Paolo Bonolis. Il conduttore di “Ciao Darwin” ha dovuto infatti fare i conti con una situazione davvero inaspettata…

Chi l’avrebbe mai detto? L’amatissimo conduttore Paolo Bonolis, volto noto della Mediaset e della televisione italiana tutta, che ha collezionato un successo dopo l’altro, in coppia con Luca Laurenti e da solo, ha dovuto fare i conti con una situazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Un colpo davvero brutto per lui e per tante persone che fanno parte del suo team di lavoro, che si sono ritrovati faccia a faccia con la realtà. Ecco cosa sta succedendo.

Paolo Bonolis, doccia fredda per “Ciao Darwin”

Ascolti in crollo per “Ciao Darwin“, come ha testimoniato la scorsa puntata del 19 marzo. Per molti italiani un appuntamento fisso quello con l’irriverenza e la simpatia del programma di Canale 5, ma pare che per tanti i piani siano cambiati. E’ stato infatti “Canzone segreta“, il nuovo programma condotto da Serena Rossi, annunciato da lei stessa sul palco dell’Ariston a Sanremo, che mette personaggi dello spettacolo di fronte alle loro canzoni della vita tra lacrime e grandi emozioni.

Il programma, nonostante sia stato infatti in calo rispetto alla scorsa puntata, fermandosi ad uno share del 17,4% contro il 19% dello scorso appuntamento, ha comunque superato Bonolis e Laurenti, che hanno totalizzato appena 13% con l’ennesima replica di una puntata vecchia di “Ciao Darwin”. Era piuttosto telefonato il sorpasso della Rai che ha schierato un programma nuovo contro le repliche messe in campo dalla Mediaset.

Il trionfo di Serena Rossi è dovuto anche al fatto di aver inviato personaggi del momento, piuttosto chiacchierati su riviste e cronaca rosa come Alba Parietti e Marcella Bella che si è tra l’altro resa protagonista di una simpatica gaffe: la cantante infatti non ha riconosciuto Alba Parietti vestita da drag queen e ha esordito con “chi è questa bella signora?” generando ilarità.