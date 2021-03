Oroscopo del giorno, domenica 21 Marzo 2021: previsioni segno per segno

Il weekend sta per giungere al termine. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 21 Marzo 2021.

Marzo è finalmente entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri si intravedono all’orizzonte? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 21 Marzo 2021.

Domenica 21 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Il weekend si chiuderà per voi nel migliore dei modi. Vi sveglierete con l’energia giusta per superare tutti gli ostacoli, perciò non temete e buttatevi a capofitto. In amore sono in arrivo delle buone opportunità, non lasciatevele sfuggire.

Toro. Presto potreste ritrovarvi invischiati involontariamente in qualche discussione indesiderata e inconcludente. Cercate di tenervi alla larga dalle liti e di optare per la strada più tranquilla. Avete bisogno di pace e non di mare mosso.

Gemelli. Amore e fortuna saranno completamente dalla vostra parte durante l’arco della domenica, perciò abbandonate tutte le ansie e rilassatevi. I tempi sono maturi per lanciarsi in nuovi progetti e per riflettere attentamente sui vostri prossimi obiettivi.

Cancro. La giornata si prospetta per voi un po’ turbolenta. Alcuni problemi metteranno a dura prova la vostra pazienza e sarà tutto nelle vostre mani il compito di mantenere la calma. È in arrivo un periodo di cambiamenti e voi fareste meglio a rimanere rilassati.

Leone. La Luna sarà tutta dalla vostra parte durante la giornata di oggi, perciò approfittatene per godervi il più possibile l’equilibrio e l’armonia delle prossime ore. Fuochi d’artificio in amore: lasciatevi andare al romanticismo senza alcun timore!

Vergine. Venere cesserà con la sua opposizione lasciandovi finalmente liberi di tirare un lungo sospiro di sollievo. In amore è in arrivo un periodo di positività e ripresa, perciò preparatevi. Tempi buoni anche per gli affari, fidatevi del vostro formidabile intuito!

Bilancia. La giornata non sarà particolarmente idilliaca per i rapporti e le relazioni. Cercate di non incappare in qualche lite e di esprimere con chiarezza i vostri sentimenti. A partire dalla settimana prossima le cose miglioreranno, perciò mantenete la calma.

Scorpione. La giornata partirà un po’ a rilento e molto probabilmente vi sentirete più tesi e nervosi del solito. Con l’arrivo del pomeriggio le cose miglioreranno, perciò cercate di tenere lontano la negatività e di concentrarvi sul lavoro e sugli impegni.

Sagittario. Il Sole entrerà a far parte del vostro Cielo a partire dalla giornata di oggi. Positività e serenità illumineranno le prossime ore, perciò non abbiate paura di lasciarvi andare e di gettarvi su tutte le opportunità che stuzzicheranno la vostra fantasia.

Capricorno. Un po’ di indecisione sarà nell’aria durante la giornata di oggi, cercate dunque di non cedere al nervosismo. È necessario che ragioniate bene sulla scelta da prendere e che non agiate di impulso o frettolosamente. La calma sarà la chiave, ricordatelo.

Aquario. È arrivato per voi il momento di chiudere definitivamente con il vostro passato e con i sensi di colpa. Il consiglio migliore è quello di concentrarsi sul futuro e sul lavoro. Presto potrete cogliere i dolci frutti del vostro duro lavoro. Rimboccatevi le maniche!

Pesci. La giornata non sarà per voi particolarmente fortunata, perciò tenete gli occhi bene aperti. Prestate attenzione alla vostra situazione economica e tenete d’occhio le spese. Sul lavoro concedetevi anche qualche pausa e momento di relax, vi farà bene!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.