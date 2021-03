Madre di tre bambini trovata morta: aveva passato una serata in famiglia

By

Madre di tre bambini trovata morta. Aveva trascorso la serata con la sua famiglia. La comunità e la famiglia sono sotto choc.

La vittima si chiamava Bethany Clark ed era un’ex infermiere del Diana Princess of Wales Hospital in Grimsby. La donna aveva trascorso una serata come tante insieme alla sua famiglia.

Una serata come tante che però è finita in tragedia perché è stato suo marito a trovarla priva di vita sul divano. Sulla vicenda è giallo e le indagini proseguono.

Madre di tre bambini trovata morta: la sua morte sembra un mistero

Il marito descrive la defunta moglie come “vitale, estroversa, divertente, amorevole e perfetta”. E’ stato proprio l’uomo a trovare per primo la moglie. In base alle ricostruzioni iniziale sembrerebbe che la donna si sia tolta la vita.

Leggi anche -> Morto Mario Sarzanini, vera e propria istituzione della cronaca giudiziaria capitolina

In base alle analisi dei due coroner è stato anche riscontrato che la vittima soffriva di disturbi alimentari. Nonostante questa patologia non fosse stata diagnosticata formalmente, era seguita da uno specialista. Dalle ricerche è anche emerso che la donna aveva delle anomalie cardiache.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’ipotesi del suicidio ha molti interrogati. Il marito dice che la donna non aveva assunto atteggiamenti sospetti e anche i messaggi scambiati con l’altro figlio che stava dai nonni non hanno lasciato trapelare nessuna anomalia.

Per quanto riguarda le altre indagini della polizia, non sono emerse prove significative contro il marito o una potenziale terza persona. Gli stessi coroner non credono che la donna si sia suicidata intenzionalmente. Il marito aveva anche raccontato che la donna soffriva di palpitazioni e che ultimamente aveva sofferto di un problema neurologico.

Leggi anche -> Uteri meccanici ed embrioni sintetici, la nuova inquietante frontiera della scienza

Questi due fattori erano motivo di grande apprensione per la moglie che temeva per la propria salute. Nonostante la vicenda sia accaduta a febbraio dell’anno scorso, i medici dell’ospedale in cui lavorava e i conoscenti non smettono di dedicarle lettere e messaggi commemorativi.