Chi è la nuova fiamma di Luigi Mastroianni che è riuscita a rubargli il cuore? Ecco tutto quello che sappiamo su Anna Scuderi.

Dopo il percorso tormentato a Uomini e Donne, l’ex tronista Luigi Mastroianni sembra proprio aver trovato chi gli ha rubato il cuore e gli ha fatto dimenticare tutte le pene d’amore. La nuova fiamma pare sia proprio Anna Scuderi, dopo diversi scatti rivelatori dei due pubblicati sui vari social network. E’ stato proprio Luigi a volerla presentare a tutti i suoi fan e followers per poter gridare al mondo che finalmente ha trovato l’amore, dopo tanti cuori spezzati davanti alle telecamere e non.

Luigi Mastroianni, chi è la nuova ragazza Anna Scuderi

Forse stanco di vivere l’amore sotto ai riflettori h24, Luigi ha trovato l’amore in una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. Anna Scuderi è apparsa in diversi teneri scatti sul profilo instagram dell’ex tronista, che ha oltre 1 milione di followers. L’ultima foto risale all’8 marzo: in occasione della Festa della donna, infatti, Luigi ha dedicato un post alla sua ragazza, Anna, allegando una frase di Shakespear: “Quale autore al mondo potrà insegnarvi la bellezza come uno sguardo di donna?.”

Leggi anche–> Luigi Mastroianni grave lutto: “Non lo accetto, mi fa rabbia”

Nella foto, Anna porta una corona d’alloro, quindi lo scatto potrebbe risalire alla sua festa di laurea. Della Scuderi si sa quasi niente, dal momento che ha anche un profilo privato su instagram e non fa parte del mondo dello spettacolo. E’ pertanto molto difficile reperire informazioni sul suo conto. Dalla corona, si presume sia laureata ma non è chiaro in quale facoltà. Si sa anche che Anna ha origini siciliane.

Leggi anche–> Chi è Luigi Mastroianni: età, vita privata e storia del tronista di Uomini e Donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Mastroianni (@luigi_mastroianni)

Il post in cui Luigi ha presentato per la prima volta Anna è eloquente per quanto riguarda la riservatezza della ragazza: “Lei è Anna. Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento. Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa.”