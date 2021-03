Luigi Mastroianni, chi è l’ex tronista: età, foto, vita privata, cosa fa adesso

Scopriamo chi è Luigi Mastroianni, ex bel tronista del fortunato programma condotto da Maria de Filippi, Uomini e Donne

Nei ultimi giorni i rotocalchi si sono concentrati molto sul bel viso di Luigi Mastroianni, ex tronista del programma televisivo condotto da Maria de Filippi, Uomini e Donne. Nato nella regione Sicilia, in particolar modo a Catania nel dicembre 1994, Luigi ha la fortuna di avere una famiglia molto unita. Inoltre è il fratello maggiore di Salvo, più giovane di soli tre anni e nato con la sindrome di down, motivo per cui Luigi ha sempre fatto una gran campagna di sensibilizzazione nei confronti delle persone con la stessa sindrome di Salvo. I due fratelli sono molto legati e l’ex tronista di Uomini e Donne coinvolge spesso il giovane Salvo negli eventi della sua vita. Infatti, il fratellino è apparso molte volte insieme a Luigi Mastroianni nel programma di Maria de Filippi, e anche nelle storie Instagram dell’ex tronista.

Potrebbe interessarti anche –> Luigi Mastroianni, chi è la fidanzata Anna Scuderi: età, foto, social, vita privata

Chi è davvero Luigi Mastroianni

Prima di approdare allo show di Canale 5 in onda dal 1996 Luigi Mastroianni, dopo il liceo, si era iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, che deve ancora completare. Nel frattempo aveva deciso di portare avanti la sua passione per la musica, lavorando come deejay. Successivamente, Luigi partecipa al programma Uomini e Donne per la stagione 2018-2019, diventando un volto celebre della televisione italiana. grazie alla visibilità ottenuta dal programma, Luigi Mastroianni è stato in grado di aprire un locale a Catania, la sua città natale: il Case Cancellieri Story. Il ragazzo ha diviso il trono con Lorenzo Riccardi (1996), corteggiando prima Sara Affi Fella, ma decidendo infine di uscire con Irene Capuano. Tuttavia la relazione tra loro due, con gran scorno dei fan, si è conclusa. Adesso, però, Luigi è fidanzato con Anna Scuderi: una ragazza completamente avulsa dal mondo dello spettacolo. Voci di corridoio dicono che l’ex tronista abbia provato a fare l’audizione per il Grande Fratello, senza fortuna.

Potrebbe interessarti anche –> Uomini e Donne, Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si sentono ancora