Luca Ward, chi è la prima figlia Guendalina: anche lei fa la doppiatrice

News Luca Ward figlia. La primogenita dell’apprezzatissimo doppiatore ed attore si chiama Guendalina, scopriamo le curiosità su di lei.

Luca Ward figlia, Guendalina ha seguito le orme del suo celebre papà. Anche lei infatti è diventata una doppiatrice come il padre, ed è molto apprezzata. Guendalina è nata a Roma il 18 ottobre 1982 dall’unione poi finita da Luca con Claudia Razzi, attrice. I due infatti si sono divisi dopo un matrimonio durato per 25 anni.

Tra i suoi Lavori di rilievo ci sono le esperienze al doppiaggio nei film ‘Paris Express’ e ‘The Bourne Supremacy’. La figlia di Luca Ward è anche una esperta istruttrice subacquea, titolata per l’insegnamento di tale disciplina. Il rapporto tra lei e Luca è sempre stato molto profondo.

L’attore e doppiatore, voce italiana di personaggi molto amati quali Diabolik, Sam Fisher della saga videoludica ‘Splinter Cell’ e de ‘Il Gladiatore’ tra gli altri, nel corso di una sua intervista concessa in passato aveva svelato un aspetto in particolare che riguardava lui e Guendalina. Quest’ultima si è sempre confidata più con lui che con la madre.

Luca Ward figlia, Guendalina Ward è legatissima a suo padre

Dopo la separazione con la Rizzi, Luca Ward ha intrapreso una lunga relazione con l’attrice Giada Desideri, dalla quale ha avuto i figli Lupo e Luna, rispettivamente nel 2007 e nel 2009. I due poi hanno convolato a nozze nel 2013.

Questo rapporto non venne visto di buon occhio da Guendalina, al punto che lei e Luca per ben cinque anni non si sono più parlato. Poi però tutto si è risolto con una bella riconciliazione.

A livello professionale Guendalina, detta ‘Guens’ in maniera affettuosa da suo padre, ha prestato la propria voce per oltre 30 personaggi, tra cinema, radio e televisione. Lei ha ammesso che non molto spesso si dicono di volersi bene, ma questo affetto viene espresso con i fatti, più che con le parole.