Luca Ward, perché è finito il matrimonio con Claudia dopo 25 anni

Luca Ward è uno dei doppiatori più famosi in Italia, e la sua voce una delle più amate dal pubblico. Luca lavora anche come attore, ed è un personaggio molto seguito: lui, però, prova sempre a mantenere la sua vita privata il più lontana possibile dal riflettori del gossip. Oggi Ward sta con Giada Desideri, da cui ha avuto anche due figli, ma in passato è stato a lungo fidanzato con Claudia Razzi.

Luca Ward, ecco perché è finito il matrimonio con Claudia Razzi

Luca Ward e Claudia Razzi hanno avuto una figlia, Guendalina Ward, che ha seguito le orme del padre nella carriera di doppiaggio. Lo stesso percorso è stato seguito anche dalla sorella e dal fratello minori di Luca, che oggi lavorano tutti come doppiatori e attori. Il matrimonio con Claudia Razzi, nel frattempo, è finito dopo 24 anni di amore. In un’intervista Luca ha raccontato: “Quando è nata Guendalina avevo 22 anni. Lei è nata per caso, ero inesperto. Quando è finita, lei l’ha presa male e mi ha combattuto. Mi seguiva e mi spiava, pensava che avessi un’altra, è stata una guerra incredibile”.

Ma nonostante i gossip, pare che nessuna donna si sia intromessa nella relazione di Luca e Claudia, e che non ci sia stato nessun tradimento. Il matrimonio è finito, ma il motivo non è stato mai dichiarato pubblicamente. In ogni caso Luca e Claudia Razzi sono rimasti in buoni rapporti, e oggi lui è fidanzato con l’attrice Giada Desideri. La nuova relazione del padre non venne accettata subito da Guendalina Ward, che inizialmente si rifiutò categoricamente di conoscere Giada e i fratellastri. Sembra, però, che piano piano il rapporto sia migliorato, e lui ha detto: “Se oggi abbiamo un bellissimo rapporto è per me che non l’ho mai mollata”.