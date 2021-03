Joaquín Cortés, chi è la moglie Monica Moreno: l’amore lontano dal gossip

Joaquin Cortes, tutto quello che sappiamo sul matrimonio con Monica Moreno: la storia d’amore sempre tenuta lontano dai gossip.

Il celebre ballerino Joaquin Cortes tornerà presto in Italia con un nuovo spettacolo. I gossip su di lui sono iniziati, e questa volta sotto i riflettori è finita anche la moglie del ballerino, Monica Moreno. Di lei si sa davvero pochissimo, perché la coppia ha deciso di vivere la propria storia d’amore lontano dal pubblico, ma ecco cosa abbiamo scoperto.

Joaquin Cortes: chi è la moglie Monica Moreno

Joaquin Cortes è nato a Cordova, in Spagna, nel 1984. Ha studiato danza fin dai primi anni della sua vita e una volta adolescente si è trasferito a Madrid, dove è entrato a far parte della compagnia di danza nazionale spagnola. Oggi Joaquin è uno dei ballerini più famosi del mondo. La sua carriera ha raggiunto il successo per la prima volta nel 2001, quando ha ballato accanto a Jennifer Lopez. Cortes adora l’Italia, e con il nostro paese ha un rapporto davvero speciale: infatti è spesso ospite nei programmi televisivi più famosi.

Il nostro pubblico lo adora anche per la sua bellezza accattivante, ma lui è sempre stato innamorato e fedele ala moglie Monica Moreno, da cui ha recentemente avuto il secondo figlio. In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo il ballerino ha parlato della sua relazione: “Stiamo insieme da dieci anni e abbiamo avuto due bambini. Non ero abituato a queste relazioni così lunghe. Poi gli arrivi di Romeo e Andrea hanno unito ancora di più il nostro legame. Non siamo sposati, perché quando c’è un sentimento vero non c’è bisogno di un documento che ufficializzi la storia”.

Joaquin ha parlato a lungo anche dei suoi figli, raccontando: “Non so se sono un bravo papà, ma sono innamorato dei miei figli. Sono molto felice. Quando diventi padre subisci un cambiamento radicale. È incredibile quello che si sente: sto provando un amore cristallino e autentico”. La famiglia è per lui la cosa più importante di tutte, e per partecipare ad un pranzo di Natale in famiglia ha addirittura rifiutato un incarico con Madonna: “Chiedi a Monica. Ho detto no a Madonna per un concerto a Natale: le feste in famiglia sono sacre”.