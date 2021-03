Joaquin Cortes, chi è il ballerino di flamenco: età, foto, storia, vita privata

Conosciamo meglio la storia del ballerino di flamenco, Joaquin Cortes: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Un ballerino di flamenco conosciuto a livello internazionale. Joaquin Cortes è nato a Cordova il 22 febbraio 1969 e fin da piccolo si è appassionato al mondo del ballo con il successivo trasferimento a Madrid nel 1981 con la famiglia. E qui ha iniziato a prendere lezioni di ballo studiandone e nel 1984 è stato preso come membro della prestigiosa compagnia di balletto nazionale della Spagna. Così con gli spagnoli del National Ballet si è fatto conoscere in tutto il mondo con le esibizioni al Teatro del Cosmopolitan Opera House di New York e al Palazzo del Cremlino a Mosca. Conosciuto ed apprezzato a livello internazionale per resistenza e atletismo, è diventato celebre imponendosi con il suo stile di ballo.

Joaquin Cortes, le curiosità sul ballerino di flamenco

Grazie al successo accumulato successivamente Joaquin Cortes ha fondato la Joaquín Cortés Flamenco Ballet company lanciando il primo tour internazionale ‘Cibayí’ nel 1992. Così ha creato uno stile personalizzato di flamenco, danza classica e moderna. Inoltre, è stato protagonista in due pellicole internazionali-‘La flor de mi secreto’ (il fiore del mio segreto) e di Carlos Saura ‘Flamenco‘. Infine, ha anche fondato quella che è considerata lasua impresa più di successo, ‘Pasión Gitana’ (Gypsy Passion). Nel 2000 ha avuto anche un ruolo nel film ‘Gitano’ (zingaro) e di nuovo nel 2004 in Vaniglia e Cioccolato. Nel 2001 ha anche fatto una comparsa in un concerto di Jennifer Lopez a Porto Rico. Nel 2015 è stato nella giuria di Forte forte forte su Rai 1 con Raffaella Carrà.

Nella sua vita privata fa coppia fissa con la sua dolce metà Monica Moreno: dalla loro relazione è nato Romeo, mentre poche settimane fa è nato a San Jose di Madrid il secondogenito. La moglie è una psicologa.