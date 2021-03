Jasper Stuyven: chi è il vincitore della Milano – Sanremo 2021

Si è conclusa in questi minuti la Milano – Sanremo, prima classica di stagione del ciclismo: chi è il vincitore Jasper Stuyven.

Ha vinto la sua prima corsa classica il 28enne belga Jasper Stuyven, nato a Lovanio e che corre per il team Trek-Segafredo. Infatti, il ciclista ha avuto la meglio sulla concorrenza agguerritissima che voleva assicurarsi la Milano-Sanremo nell’edizione 2021. Si tratta di una gara molto rinomata, che un tempo apriva la stagione ciclistica.

Il belga ha avuto la meglio su un eccezionale Caleb Ewan, capace di seguire gli attacchi dei big sul Poggio e quindi dato per favoritissimo, essendo un velocista puro, nella volata finale. Al terzo posto Wout Van Aert, che insieme a Julian Alaphilippe ha provato invano a fare la differenza e staccare la concorrenza, ma è stato beffato.

La carriera di Jasper Stuyven, vincitore della Milano-Sanremo

Per Jasper Stuyven, il quale da adolescente nella categoria Junior ha vinto un oro e un bronzo in due edizioni consecutive dei campionati del mondo, si tratta davvero del primo grandissimo successo in assoluto da professionista. Aveva infatti ottenuto belle prestazioni da Under 23 e nel 2014 era passato professionista firmando per la Trek Factory Racing, formazione World Tour. In quell’anno la sua prima Vuelta spagnola, in cui aveva ottenuto buoni piazzamenti individuali.

Nel 2016 si toglie alcune soddisfazioni, conquistando la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, la semi-classica che anticipa il Giro delle Fiandre. Vince una tappa alla Vuelta e nel 2017 arriva tra i primi cinque che si giocano in volata la Parigi-Roubaix, ma resta ai piedi del podio. Ottiene sempre nel 2017 un terzo e un secondo posto in due tappe della prima settimana al Giro d’Italia. A inizio stagione 2020 vince la Omloop Hte Nieuwsblad Elite e quindi arriva il 20 marzo 2021 la sua vittoria più incredibile.