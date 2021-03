Gaia Di Fusco, chi è la sorella Sara: anche lei fa la cantante – FOTO

Gaia Di Fusco è una delle nuove cantanti studentesse della stagione 2021 di Amici di Maria De Filippi, ma sapevate che ha anche una sorella?

Gaia Di Fusco è una cantante di Caserta nata nel 2001; entra nel mondo dello spettacolo ancora bambina, partecipando al programma condotto da Antonella Clerici, Io Canto nel 2013. Oggigiorno, tuttavia, è nota al grande pubblico per essere una delle nuove studentesse del programma Amici 20. Gaia Di Fusco entra nella scuola di Maria De Filippi come cantante grazie ad Arisa, che l’ha voluta in sostituzione della collega Elisabetta. Gaia arriva a febbraio e viene ammessa praticamente subito al Serale, in onda dal 20 marzo, dimostrando di essere una grande artista. Ad ogni modo, le doti artistiche sembrano scorrere a fiumi all’interno della famiglia Di Fusco. Infatti la sorella di Gaia, Sara, è anch’essa una cantante.

Chi è Sara, la sorella di Gaia Di Fusco?

Sara è la sorella minore della studentessa di Amici 20, programma condotto da Maria de Filippi, Gaia di Fusco. Le due si passano solo un anno di differenza, quindi Sara è nata nel 2002 e ha appena 18 anni. Come la sorella, anche Sara coltiva una profonda passione per la musica: infatti, anche lei è una cantante. Proprio per questo motivo Gaia e Sara, che sono sempre state molto legate, vengono definite dai loro amici “Le sorelle in musica“. Vista la loro unione, è spesso anche capitato che si siano esibite insieme, dimostrando entrambe di avere molto talento.

A differenza di Gaia, che non condivide molto della sua vita privata sui social, sappiamo che Sara ha anche una grande passione per la moda. Sul suo profilo Instagram ci sono diverse foto quasi da influencer, che mostrano alcuni momenti della vita privata della sorella di Gaia Di Fusco. Inoltre, sempre dai suoi social, abbiamo scoperto che Sara è fidanzata da più di quattro anni con un ragazzo, Francesco Lanzieri.

