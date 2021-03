Fabrizio Corona è malato, l’appello disperato: in carcere potrebbe morire

Fabrizio Corona è di nuovo in carcere. L’appello disperato della madre sconvolge tutti: lui è malato, potrebbe uccidersi.

Fabrizio Corona da 8 giorni sta facendo sciopero della fame in carcere, dopo che il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha revocato la detenzione domiciliare. Corona chiede di poter incontrare di persona la presidente Giovanna Di Rosa, e nel frattempo protesta in modo poco responsabile. La madre, Gabriella Privitera, lo ha incontrato nel reparto di psichiatria del Niguarda, dove Corona è ricoverato.

Gabriella ha raccontato di aver trovato il figlio molto dimagrito. “Ho cercato di convincerlo a prendere almeno un po’ di zucchero, ma non vuole niente. Non si aspettava la decisione della Cassazione. Si sente vittima di un’ingiustizia e di accanimento”, ha raccontato. La donna ha continuando affermando che il figlio ha un malattia psichiatrica, e che per questo necessita cure particolari: “Fabrizio ha una malattia psichiatrica: disturbo borderline con disturbo bipolare di tipo narcisistico, associato ad una sindrome depressiva maggiore. La malattia è venuta fuori pian piano e negli anni si è aggravata portandolo a commettere eccessi e reati”. Sarebbe questo, la malattia, il motivo che lo ha portato a condurre una vita così sregolata. Secondo Gabriella Privitera il figlio è ossessionato dai soldi “perché così si dà un valore”. Secondo la madre è tutto un modo per “celare la mancanza di autostima”, e spiega: “Le malattie psichiatriche vengono mimetizzate da un comportamento che appare contrario alla sofferenza che c’è interiormente”. Anche nei suoi confronti Fabrizio non ha un comportamento sano: “È altalenante. Ci sono stati periodi di rifiuto totale, perché è tipico della malattia psichiatrica sfogarsi con i familiari, e altri di grande amore”.

Fabrizio Corona ha scontato in prigione già più di 8 anni, ma ne deve fare altri 4. I giudici gli hanno permesso di uscire due volte, ma entrambe le volte Corona non ha rispetto le regole imposte e per questo motivo è stato costretto a tornare in carcere. La madre ha commentato: “Fabrizio è malato. Io non l’ho mai difeso dicendo che non ha sbagliato, ma, si creda o no, questi sbagli sono stati fatti quando usava stupefacenti e perché è malato. In questi anni ha fatto una terapia preziosissima che ha prodotto grandi miglioramenti. Non commette reati da molti anni. Ha solo trasgredito le regole, questa volta molto, molto meno della precedente. Fabrizio lancia sfide e io ho l’impressione che i giudici aspettino che li sfidi per poterlo punire, invece di fare in modo che sia protetto dai suoi comportamenti”.

La donna è sicura che il figlio non debba restare in prigione: “Fabrizio deve tornare a casa dove con grande sofferenza ha fatto un cammino lungo con me, suo figlio Carlos, i suoi fratelli e le poche persone che gli vogliono veramente bene. Con l’aiuto dei terapeuti, siamo riusciti a farlo stare molto meglio. Deve continuare la terapia. Se lo mettono in carcere, muore”. La donna crede seriamente che Fabrizio Corona in prigione potrebbe uccidersi: “È la cosa che temo di più, a causa della malattia”.