Esa Abrate, flirt con Enula ad Amici? La verità sul loro rapporto

All’interno della scuola di Amici 20 sembra essere già nato un nuovo flirt, che vede protagonisti i cantanti Enula Bareggi ed Esa Abrate

Il direttore d’orchestra e cantante di origini francesi Esa Abrate (1998) e la cantante di Abbiate Grasso Enula Bareggi (1998) sono due degli studenti di questa nuova edizione di Amici 20. Il programma condotto da Maria De Filippi si sta piano piano avvicinando verso il Serale, che comincerà questa sera, sabato 20 marzo. Durante tutto il percorso già affrontato da loro e dagli altri studenti, visto durante il Daytime, sembra che stiano già nascendo dei flirt. Una delle cottarelle (se così la si può definire) più chiacchierata del momento è sicuramente quella tra Esa ed Enula. Infatti, in vari momenti del daytime i due cantanti sono apparsi particolarmente affiatati. Ma ci sarà effettivamente qualcosa tra di loro?

Cosa c’è davvero tra Esa ed Enula?

Sebbene Esa ed Enula siano sembrati molto vicini nelle ultime puntate del daytime di Amici 20, sembrerebbe già esserci qualcosa che ostacola una possibile relazione tra i due cantanti. Infatti, da una confessione di Enula stessa, parrebbe che la cantante abbia già un altro. In passato Enula aveva avuto una relazione con Leo Gassman, figlio del grande attore Alessandro Gassman e vincitore della scorsa edizione di Sanremo Giovani, nonché contendente ad una passata edizione del talent show X-Factor. In questo momento, tuttavia, non si sa se la persona di cui Enula ha parlato ad Esa sia effettivamente Leo, oppure se sia qualcun altro. Per questo motivo la vicinanza al cantante Esa Abrate sembra aver mandato in crisi Enula. La cantante ha confessato di provare qualcosa per l’artista francese, ma ha anche ammesso che potrebbe essere semplicemente “colpa” della situazione in cui si trovano. Vivendo così a stretto contatto, Enula non sa bene decifrare i suoi sentimenti e, per questo motivo, ha chiesto ad Esa una pausa di riflessione per capire cosa prova davvero.

