Esa Abrate, chi è il cantante e musicista: età, social, carriera, vita privata

Esa Abrate è uno dei cantanti in gara dell’edizione 2021 di Amici. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Esa Abrate, nuovo allievo di Amici 20, è un cantante e musicista di belle speranze. Ha già dato prova della sua motivazione e del suo talento e sicuramente ne sentiremo ancora parlare. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Esa Abrate

Esa Abrate è nato a Lille, in Francia, il 3 agosto 1998, quindi ha 22 anni ed è del segno zodiacale del Leone. E’ alto 1 metro e 80 cm, mentre non si conosce esattamente il suo peso. I suoi genitori naturali hanno origini africane, ma lui non ne conosce la provenienza precisa: dopo essere rimasto orfano di madre a soli tre anni, infatti, è andato a vivere con gli zii e a sei anni si sono trasferiti tutti a Parigi. In seguito ha raggiunto il padre a Cuneo, ma poiché il genitore lo maltrattava e non si prendeva cura di lui, i servizi sociali glielo hanno tolto a soli 7 anni ed Esa è finito in un istituto. Dopo un anno e mezzo è stato adottato da una famiglia di Rivoli (Torino): i suoi genitori oggi sono Maria Teresa Mozzone e Franco, che lavora nel 118.

Sono stati proprio i genitori adottivi di Esa a comprendere e assecondare la sua grande passione per la musica, nata in lui da piccolo sentendo sua cugina che suonava la chitarra. Il Nostro si è quindi diplomato al Liceo Musicale Cavour e poi al Conservatorio Verdi, diventando direttore d’orchestra per la Pequenuas Huellas, orchestra internazionale per la pace e la fratellanza.

In seguito Esa ha capito che la sua vera vocazione era il canto e così ha abbandonato temporaneamente il suo di direttore d’orchestra per seguire questa strada. La sua canzone più famosa e conosciuta è “Aspetto Ancora”. Per il resto, su Instagram il giovane adora condividere le sue passioni, tra cui la playstation, coltivando un rapporto sano e positivo con i suoi follower. Last but not least, nel 2016 ha ricevuto l’attestato di Alfiere della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.