Elisabetta Canalis, la verità sulla lite con Maddalena Corvaglia: cosa è successo

Il rapporto tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si è improvvisamente raffreddato: cosa è successo tra le due ex veline?

Il loro percorso lavorativo iniziato a Striscia la Notizia aveva creato tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia un rapporto di sincera amicizia. Le due sono state senza dubbio le veline maggiormente amate dal pubblico televisivo e questo successo, a parte che per l’avvenenza di entrambe, è stato garantito dal feeling che le due ragazze avevano sviluppato dietro al bancone di Striscia.

Dopo aver concluso la loro esperienza televisiva da colleghe, infatti, Elisabetta e Maddalena sono rimaste molto amiche, condividevano interessi, si ragguagliavano sul lavoro e sulla vita sentimentale e continuavano a vedersi come se lavorassero ancora insieme. Quando la Corvaglia si è separata da Steph Burn, la Canalis è stata la prima amica a cui ha telefonato e la prima a starle accanto e darle manforte. Per il ventennale della loro amicizia, inoltre, le due ex veline avevano deciso di aprire un’attività insieme. Insomma sembrava che niente e nessuno potesse separarle.

Elisabetta Canalis, qual è la verità sulla lite con Maddalena Corvaglia?

Poi improvvisamente, hanno smesso di lavorare insieme ed anche di parlarsi. Logico che sia i fan che i media abbiano cercato di capire come mai ci sia stato questo improvviso e drastico allontanamento. Una ricerca che ad oggi rimane infruttuosa, visto che nessuna delle due vuole parlare apertamente di ciò che è successo e quando gli viene rivolta la domanda sviano il discorso.

L’ultima che si è espressa a riguardo, senza spiegare le ragioni o entrare nei dettagli è stata Elisabetta Canalis in un’intervista rilasciata nel 2019. L’ex velina ha spiegato che non vuole parlarne perché: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi”. Quando le viene chiesto se ci sia spazio per una riconciliazione, poi, Elisabetta spiega: “Sono della Vergine, ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.