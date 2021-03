Elisabetta Canalis e George Clooney, la verità sulla loro relazione finita male

Elisabetta Canalis è stata legata per diverso tempo all’attore di Hollywood, George Clooney. Ma perché la loro storia è giunta al termine?

La splendida showgirl Elisabetta Canalis, dopo la fine della sua storia con il calciatore Bobo Vieri, ha conosciuto il celebre attore di Hollywood, George Clooney, con il quale ha vissuto un’intensa storia d’amore.

Elisabetta Canalis e George Clooney sono stati legati per ben due anni da un’intensa storia d’amore. I due sono stati tra le coppie più amate e invidiate dello showbiz. L’ex velina di “Striscia la Notizia” ha coronato il sogno di molte sue coetanee conquistando uno dei divi più ammirati di Hollywood, considerato lo scapolo d’oro. La loro ultima apparizione pubblica è avvenuta sui red carpet dei Golden Globe e degli Oscar nel 2011.

Elisabetta Canalis e George Clooney, i motivi dietro la rottura

Né Elisabetta Canalis né George Clooney hanno mai svelato il perché la loro storia sia giunta al termine. Venne condiviso un comunicato freddo e conciso, dove l’attore spiegò che non erano più una coppia: “Non stiamo più insieme. E’ molto difficile e molto personale, per questo speriamo che venga rispettata la nostra privacy“. L’attore hollywoodiano rivelò in seguito che Eli fu la donna che in assoluto lo fece ridere di più nel corso della sua vita.

La differenza d’età tra l’ex velina, che all’epoca aveva 32 anni, e l’attore, di 50, probabilmente influì sulla rottura tra i due. “E’ stato per me una persona speciale, molto importante come può esserlo un padre. Tra noi c’è stato più un rapporto padre-figlia“, ha rivelato Elisabetta Canalis in un’intervista. Oggi, l’ex velina è sposata con il chirurgo Brian Perri e i due hanno una figlia, Skyler Eva. Anche George Clooney si è sposato con l’avvocatessa Amal Alamuddin, con la quale ha avuto i gemelli Ella e Alexander.