Elisabetta Canalis, chi era il papà Cesare: avevano un rapporto speciale

Elisabetta Canalis era molto legata al padre, Cesare, scomparso pochi anni fa a causa di un terribile malore.

La showgirl Elisabetta Canalis è ricordata da tutti come l’ex velina per eccellenza di “Striscia la Notizia“. Bellissima e dal grande talento, vive da anni negli Stati Uniti, da quando frequentava l’attore hollywoodiano George Clooney.

Elisabetta Canalis nonostante sia molto felice con il marito, il chirurgo italo-americano Brian Perri e la loro bambina, pochi anni fa ha dovuto affrontare un profondo lutto. Il padre Cesare nel gennaio 2017 era andato a trovare la figlia e la nipotina Skyler Eva a Los Angeles, in un viaggio di piacere che si è concluso in tragedia. Durante il viaggio di piacere, l’uomo di 78 anni ha avuto un ictus che gli è costato la vita: a nulla è servita la corsa in ospedale e l’intervento dei medici. Per Eli è stato un duro colpo, dal quale non si è mai ripresa.

Elisabetta Canalis svela il momento in cui si è sentita più vicina al padre

In un’ospitata televisiva, Elisabetta Canalis ha rivelato quanto ha sofferto per la morte improvvisa del padre: “Ero molto legata a papà, però, come capita spesso ho approfondito il rapporto con lui quando sono cresciuta“. La showgirl ha rivelato che, quando era giovane, non riusciva a capire quell’uomo d’altri tempi, così diverso da lei. “Era di poche parole e poco disponibile a trasmettere sentimenti. Quando l’ho visto invecchiare, quando l’ho visto malato, ho visto le sue fragilità: era diverso“, ha aggiunto.

L’ex velina ha confessato che, il momento in cui si è sentita più vicina al padre Cesare, è stato proprio nel momento della sua morte. “Forse la cosa che ha unito di più me e mio padre è stata la sua morte. Quando ci hanno chiamato dall’ospedale perché qualcosa non andava, ho pensato che fosse giusto andare lì. Mi sono sdraiata vicino a lui, mi sono addormentata finché sono entrati per dirmi che non c’era più. E’ come se gli fossi stata vicina nel momento più importante“, ha rivelato con emozione la showgirl.