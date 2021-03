Elio Germano bambino, ve lo ricordate nello spot Bauli? Ecco il VIDEO

L’attore Elio Germano ha fatto davvero tantissima strada da quando era apparso, negli anni Ottanta, nello spot del pandoro Bauli

Elio Germano è un famosissimo attore e regista teatrale italiano, nato a Roma nel settembre 1980. Nel corso della sua carriera ha recitato in tantissimi film, serie tv e pièce teatrali, dirigendone anche diverse. L’anno scorso, inoltre, ha anche vinto L’orso d’argento durante la 70ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino. Germano era candidato come Miglior Attore sia per il ruolo del pittore Antonio Ligabue nel film Volevo nascondermi, di Giorgio Diritti, sia per quello di Bruno Placido nel film di Damiano e Fabio D’Innocenzo, Favolacce. Il premio gli è stato consegnato per la pellicola di Giorgio Diritti. Ma come è cominciata la carriera di questo grandissimo attore? In un modo davvero insolito.

Il debutto di Elio Germano nel mondo dello spettacolo

Nato, come si è detto, nel 1980, Elio Germano fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo ancora bambino. Infatti, nel 1988, quando aveva solamente otto anni, il futuro grande attore era stato scritturato in uno spot pubblicitario. Insieme ad altri bambini, Elio Germano ha partecipato alla pubblicità di lancio del Pandoro Bauli. Ecco il video.

La canzone è davvero orecchiabile ed Elio, insieme agli altri bambini presenti nello spot, canta la canzone con allegria. Questo è stato il suo trampolino di lancio, se così lo si vuol definire. Infatti, nel 1995 Elio Germano appare in un altro spot pubblicitario. Questa volta, anziché essere il pandoro Bauli, si è trattato di sponsorizzare una merendina Kinder: i buonissimi Kinder Bueno. Tuttavia, il primo vero ruolo lo aveva già ottenuto nel 1993, a tredici anni. Infatti, il grande Attore vincitore di tanti premi cinematografici, era stato scritturato per interpretare Cotoletta nella sitcom italiana Ci hai rotto papà, di Castellano e Pipolo.

