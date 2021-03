Della vita privata di Elio Germano si sa poco o nulla perché il noto attore romano custodisce molto gelosamente la sua privacy. Scopriamo insieme chi è la sua compagna.

Elio Germano è sicuramente uno degli attori di spicco del cinema italiano: giovane, bello, bravissimo e anche ispirato a sani principi. A differenza di molti suoi colleghi, tuttavia, l’artista tiene la sua famiglia e la sua vita privata ben al riparo dai riflettori del gossip e dello spettacolo. Conosciamo più da vicino la sua misteriosa compagna Valeria.

Elio Germano e Valeria: un amore lontano dai riflettori

Elio Germano è da anni legato sentimentalmente a Valeria, una maestra elementare di sostegno. Una donna che ha scelto di rimanere nell’ombra, senza mai neanche sfilare il red carpet insieme al suo compagno. Anche per questo è praticamente impossibile trovare foto o informazioni dettagliate su suo conto.

E’ noto però che la coppia ha avuto un primo figlio già diversi anni fa, e nella primavera del 2019 è girata la voce della nascita di una sorellina. Lo stesso Elio Germano, durante un’intervista a Vanity Fair del maggio del 2019, non ha del tutto confermato l’indiscrezione, ma non l’ha neanche smentita. Ecco le sue parole: “Se sono diventato papà per la seconda volta? Ma no da tantiss… Cioè, sono veramente fatti miei. Comunque sono notizie sbagliate. Antiche. Ma non dico di quanto”.

“Mi terrorizza l’idea che la gente possa parlare dei c***i miei” ha detto senza mezzi termini Elio Germano. Perché? “Perché io faccio l’attore, ma non sono un attore. Come tutti i cristiani, mi piace avere un confine tra il lavoro e la vita…”.