Eliminato Amici Serale, Gaia deve abbandonare la gara: Arisa distrutta

La prima puntata del serale di Amici si è conclusa con l’eliminazione di Gaia: l’esclusione della ragazza ha colpito duramente Arisa.

La messa in onda della prima puntata serale di Amici è attualmente in corso, dunque gli appassionati si stanno godendo le sfide tra le tre squadre e probabilmente non hanno alcuna intenzione di rovinarsi la sorpresa. La puntata in questione, tuttavia, è stata registrata giovedì 18 marzo e si conosce già il risultato delle sfide. Prima di inoltrarci in queste anticipazioni, utili a chi non può proseguire la visione del programma e vuole sapere il risultato finale, facciamo un recap del format di questa nuova stagione.

A differenza degli anni passati, quest’anno i talenti della scuola sono suddivisi in tre squadre e non più in due. Dunque viene abbandonata la sfida tra blu e bianchi, in favore di tre team che prendono i nomi degli insegnanti. C’è dunque il team Zerbi-Celentano, quello Arisa-Cuccarini e quello Pettinelli-Peparini. Ad inizio puntata uno dei team lancia la sfida ad una degli altri due e ci sono tre esibizioni per parte votate dalla giuria composta da Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto.

Amici Serale: eliminata Gaia

Nella prima manche Zerbi-Celentano sfidano il team Arisa-Cuccarini e si inizia con un attacco della Celentano a Rosa, l’ennesimo di questa stagione. Alla fine delle due esibizioni di ballo vince Serena. Nella prima sfida, invece è Martina ad avere la meglio e in quella finale vince San Giovanni. La squadra di Zerbi e della Celentano vince e Rosa, Gaia e Tancredi finiscono al ballottaggio. Dopo le tre esibizioni dei ragazzi ad uscire sarà la cantante Gaia, diciottenne dal grande talento. Un’eliminazione che non viene condivisa da Arisa, la quale sul suo talento e la sua voce puntava molto.

Nella seconda manche si ripete la sfida tra i due team e a vincere è di nuovo la squadra di Zerbi e Celentano. Al ballottaggio questa volta finisce al Ballottaggio Raffaele, il quale dovrà vedersela con lo sconfitto della terza manche. In questo caso a vincere è la squadra Pettinelli-Peparini e contro Raffaele finisce Esa. A fine puntata il pubblico vota il concorrente preferito e la spunta la ballerina Giulia.