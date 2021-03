Elettra Lamborghini, brutte notizie: “Ecco il mio referto”

By

Elettra Lamborghini è ancora positiva al Coronavirus ed è costretta a rimandare ancora la sua presenza nello studio dell’Isola dei Famosi.

Nuova tegola sul capo di Elettra Lamborghini. La cantante aveva sperato fino all’ultimo in un imminente ritorno alla normalità, ma dopo la rituale quarantena risulta ancora positiva al Covid. Ciò significa che deve continuare a rimanere in isolamento.

Elettra Lamborghini nella morsa del Covid

“Non ci sono buone notizie del mio referto purtroppo”, si è sfogata su Instagram Elettra Lamborghini, mostrando l’esito positivo del test. Di conseguenza, l’opinionista deve saltare ancora L’Isola dei Famosi (ma potrà parteciparvi in collegamento): “Sono così triste che non ho parole, vorrei un abbraccio, ma non posso nemmeno quello”. Tant’è.

Sempre via Instagram lo scorso 11 marzo Elettra Lamborghini aveva annunciato in un video di essere positiva al Coronavirus, dichiarandosi consapevole di averlo contratto da qualcuno con cui ha avuto contatti nelle scorse settimane, nonostante avesse adottato ogni cautela e precauzione possibile, e raccontando tutti i disagi che sta vivendo (a partire da un’inspiegabile perdita di peso, fino al senso di tristezza e solitudine provato da un tipo esuberante come lei).

Tornando all’Isola dei Famosi, alla cantante sarà concessa qualche breve incursione in video, in collegamento da casa sua, e questo ha già fatto storcere il naso a molti suoi sostenitori. A detta dei fan, infatti, la produzione del reality show potrebbe garantire all’opinionista più spazio e tempo, invece di relegarla a tre minuti contati di collegamento, come già successo nelle prime due puntate. Forse, chissà, stavolta saranno esauditi…

