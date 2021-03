Crotone – Bologna Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Crotone e Bologna è il primo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna questo pomeriggio il campionato di Serie A TIM dopo il turno infrasettimanale che ha visto quattro squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Un bilancio, quello delle coppe, che è sicuramente oltremodo negativo per le squadre del nostro Paese, con l’eliminazione di Lazio e Atalanta in Champions League, e del Milan in Europa League, dopo la sconfitta per uno a zero ieri contro il Manchester United.

Solo la Roma, dunque, va avanti e nel prossimo turno affronta l’Ajax, nel frattempo ieri il campionato di Serie A ha dato altre importanti indicazioni con la vittoria del Genoa in trasferta a Parma: alla rete in rovesciata di Graziano Pellé, ha replicato la doppietta di Scamacca. Oggi alle 15, un Crotone alla ricerca disperata di punti ospita il Bologna, che sogna la salvezza tranquilla.

Precedenti di Crotone – Bologna e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Ezio Scida tra i padroni di casa del Crotone e gli ospiti del Parma è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Due volte si è disputata in Calabria, finora, la sfida tra Crotone e Bologna in Serie A. Il bilancio è incredibilmente equilibrato, con una vittoria per parte ed entrambe furono di misura: nel 2017 decisivo si rivelò Dzemaili per i felsinei, nel 2018 – quindi nel campionato successivo – la sfida venne risolta da Simy, per la squadra di casa. Nessun pareggio finora, mentre questa sfida ha un ex di eccezione, Nicola Sansone che oggi milita nel Bologna, ma che ha esordito in Italia proprio col Crotone.

Crotone e Bologna, le due squadre in campo: le formazioni

Cosmi e Mihajlovic hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo: