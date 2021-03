Covid, i nuovi colori delle Regioni: la Sardegna passa dalla zona bianca a quella arancione. Le nuove ordinanze del ministro della Salute.

Sulla base dei dati aggiornati del monitoraggio sull’epidemia di Covid-19 in Italia, sono stati assegnati i nuovi colori alle Regioni italiane, corrispondenti a diversi livelli di rischio e restrizioni.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che dovrebbero definire la mappa d’Italia da qui fino a Pasqua, quando tutta Italia sarà zona rossa per tre giorni, dal 3 al 5 aprile, ma con possibilità di visita ad abitazioni private (cosa che è vietata ora nelle zone rosse, in base all’ultimo Dpcm).

Riguardo ai nuovi colori delle Regioni che entreranno in vigore lunedì prossimo, 22 marzo, non ci sono grandi cambiamenti ma uno, già annunciato ieri, è clamoroso: il passaggio della Sardegna dalla zona bianca direttamente alla zona arancione. Finisce così, dopo 20 giorni, il periodo di libertà per l’isola, prima Regione d’Italia ad entrare nella zona bianca.

La Sardegna nell’ultima settimana ha visto peggiorare lievemente il numero dei contagi e poiché dal 15 marzo scorso, in base alle disposizioni del decreto legge 13 marzo 2021 n.30, in Italia non ci saranno zone gialle fino al 6 aprile, cambia colore in arancione. Di seguito i provvedimenti delle ultime ordinanze del ministro della Salute.

Leggi anche –> Sardegna, stop ai turisti nelle seconde case: cresce l’allarme Covid

Covid, Regioni: la Sardegna da zona bianca ad arancione

Dopo le anticipazioni di venerdì sulle nuove assegnazioni dei colori alle Regioni, in base al monitoraggio settimanale dei contagi e alle indicazioni della Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state pubblicate le nuove ordinanze firmate il 19 marzo dal ministro della Salute Roberto Speranza. I provvedimenti entreranno in vigore lunedì 22 marzo.

Solo due Regioni cambieranno colore:

la Sardegna che passa dalla zona bianca , dove era entrata lo scorso primo marzo, direttamente a quella arancione (non ci saranno zone gialle fino al 6 aprile);

che passa , dove era entrata lo scorso primo marzo, direttamente (non ci saranno zone gialle fino al 6 aprile); il Molise, che dalla zona rossa entra in quella arancione, grazie a un miglioramento della situazione epidemiologica.

Inoltre, viene prorogata la scadenza relativa all’area rossa in Campania. I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Le Regioni che erano già in zona rossa e ci restano sono: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Veneto.

Mentre in zona arancione si trovano tutte le altre, compresa le Provincia autonoma di Bolzano.

Dunque, lunedì 22 marzo per i sardi cambierà tutto. Questo è l’ultimo weekend di libertà di movimento sull’isola, con i bar e ristoranti aperti anche alla sera.

Ulteriori informazioni sulle ordinanze sul portale del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5389

Leggi anche –> In Sardegna test obbligatori all’ingresso nei porti e aeroporti