Coronavirus 20 marzo: migliora la situazione, curva dei contagi stabile

Emergenza Coronavirus oggi 20 marzo in Italia: migliora la situazione, curva dei contagi stabile dopo settimane, i dati aggiornati.

Novità importanti nel nostro Paese sul fronte della lotta al Coronavirus. Nell’attesa che finalmente la campagna vaccinale prenda piede, con una crescita delle vaccinazioni giornaliere, infatti, abbiamo in queste ultime ore alcuni dati che sono importanti. Tra questi, significativo quello dell’appiattimento della curva dei contagi su scala settimanale. Ma andiamo come sempre con ordine.

Nelle ultime 24 ore, nel nostro Paese, sono stati registrati 23.832 nuovi casi, in discesa rispetto a ieri, su un totale di 354.480 tamponi antigenici e molecolari che sono stati effettuati. Dunque, l’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati, dopo essere salita per due giorni consecutivi sopra al sette per cento, è oggi del 6,7%. Al 10% la percentuale di positivi se si guarda solo ai tamponi molecolari.

Dati Coronavirus oggi 20 marzo in Italia: la situazione aggiornata

Al dato sui nuovi casi, vanno aggiunti come sempre quello sui guariti e dimessi, che sono 14.598 e quello sui decessi, oggi 401, il che significa che aumenta a 565.453 il numero degli attualmente positivi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, aumenta la pressione anche se non in maniera così significativa come nelle scorse settimane. Abbiamo oggi nei reparti Covid 30.448 (+226 in 24 ore) ricoverati e di questi 3.387 (+23) sono in terapia intensiva. L’aumento netto dei ricoveri in terapia intensiva è di 243 pazienti.

Ma è su scala settimanale che oggi abbiamo il primo vero dato significativo e che indica una controtendenza: ci sono infatti 22.070 casi di Coronavirus in media al giorno, un dato stabile e anzi in lievissima perdita rispetto alla scorsa settimana. Diversa la situazione dei decessi: sono in media 394 al giorno, in aumento del 20%. Sale infine a 7,5 milioni il numero di dosi vaccinali effettuate fino a questo momento nel nostro Paese: ancora poche rispetto agli obiettivi e agli annunci del governo.