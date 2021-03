Caduta dal balcone a Pietramelara: Giusy Sauchella non ce l’ha fatta

Precipitata dal balcone di casa 15 giorni fa, dopo una lotta tra la vita e la morte la 29enne Giusy Sauchella è deceduta.

Lo scorso 5 marzo, poco dopo aver compiuto 29 anni, la giovane Giusy Sauchella è precipitata dal balcone della sua abitazione a Pietramelara (Caserta). A trovarla priva di conoscenza e ferita sotto casa è stato il padre della giovane, intorno alle 15.30. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi. Quando i paramedici sono giunti sul luogo dell’incidente hanno constatato che le condizioni della ragazza erano gravi e l’hanno portata d’urgenza in ospedale.

Per 15, interminabili, giorni i familiari, gli amici e tutta la comunità di Pietramelara hanno sperato che la lotta tra la vita e la morte di Giusy finisse nel migliore dei modi. Purtroppo la speranza di tutti si è spenta questo pomeriggio quando il cuore della ragazza ha smesso di battere ed i medici si sono visti costretti a dichiararne il decesso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Violentata da madre, fratello e patrigno: spunta un orrore ancora più atroce

Morta Giusy Sauchella, il dolore di tutta la comunità per la sua scomparsa

In queste ore sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima nei confronti di Giusy apparsi sulla sua pagina social. Uno dei messaggi più commoventi è quello di un’amica che inizia il messaggio scrivendo: “Eri bellissima gentile piena di valori a soli 29 anni sapevi fare di tutto anche se non eri sposata e con figli anche quello sapevi fare, ma nonostante tutto anche se non avevi nient’altro da imparare avevi tanto ancora da vivere tesoro mio”.

Leggi anche ->Delitto di Garlasco, la Cassazione dice no al nuovo processo

La stessa ragazza, poi, non riesce a capacitarsi del tragico destino che l’ha portata via troppo presto: “Dopo il tuo compleanno quella maledetta caduta, e il giorno dopo il tuo onomastico te ne sei volata via. Non potrò mai dimenticarti”. Ad esprimere vicinanza alla famiglia è stato anche l’amministrazione comunale di Pietramelara: “Cordoglio e vicinanza alla famiglia Sauchella per la perdita della cara Giusy. L’intera comunità, affranta per la prematura scomparsa della cara Giusy, esprime il proprio cordoglio e partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Sauchella”.