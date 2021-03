Brian Perri, chi è il marito di Elisabetta Canalis: il loro segreto

La showgirl Elisabetta Canalis è sposata con il chirurgo Brian Perri da diversi anni. Qual è il loro segreto?

In molti continuano a ricordate Elisabetta Canalis come l’ex velina di “Striscia la Notizia“, in coppia con la biondissima Maddalena Corvaglia. Per anni è stata sulle pagine di cronaca rosa per la storia d’amore con il calciatore Bobo Vieri.

Naufragata la storia d’amore con il noto calciatore, Elisabetta Canalis ha avuto una relazione con l’attore hollywoodiano George Clooney, che ha fatto impazzire il mondo del gossip. Qualche anno dopo la fine della relazione con l’attore ha conosciuto il chirurgo Brian Perri, che ha sposato ad Alghero, in Sardegna, il 14 settembre 2014. Come testimone di nozze, l’ex velina scelse proprio la sua amica di sempre Maddalena Corvaglia, alla quale anche lei aveva fatto da testimone tre anni prima. I due hanno avuto la prima figlia, Skyler Eva, il 29 settembre 2015.

Elisabetta Canalis, l’amore con il marito Brian Perri

Elisabetta Canalis ha conosciuto l’attuale marito Brian Perri durante una festa alla quale erano entrambi invitati e ha iniziato a frequentarlo poco tempo dopo: da quel momento i due sono diventati inseparabili fino al matrimonio avvenuto ad Alghero nel 2014. Nel suo campo l’uomo è molto conosciuto, è un chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori a livello spinale.

Oggi, Brian Perri, nato a Pittsburgh l’11 dicembre 1967, lavora in un suo centro privato a Los Angeles e lavora presso il Centro Ortopedico Cedars-Sinai, l’Istituto dei disturbi della colonna vertebrale. Le sue specializzazioni non finiscono qui, in quanto il chirurgo ha anche un Master in Neurologia, preso all’Università di Hartford. Si è diplomato all’Allegheny College e si è laureato in Medicina al Lake Erie College of Osteopathic Medicin.