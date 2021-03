Astrazeneca, Figliuolo e Curcio hanno fatto la fila per vaccinarsi

Il vaccino Astrazeneca ha protetto anche il commissario anti crisi ed il capo della Protezione Civile. Hanno aspettato assieme agli altri.

Astrazeneca, il vaccino ha ricevuto il via libera ufficiale dalle autorità sanitarie competenti. Sia l’Agenzia Europea del Farmaco che l’Ente omologo italiano che opera su tutto il territorio del nostro Paese hanno comunicato, nella giornata di giovedì 18 marzo 2021, quanto il vaccino dell’azienda farmaceutica di base in Gran Bretagna sia sicuro.

E che i casi recenti di decesso riscontrati in diversi Paesi d’Europa vanno iscritti nel ristretto novero degli effetti collaterali, per quanto tragiche siano state le conseguenze per pochissimi sfortunati soggetti, dopo la somministrazione dello stesso vaccino. Ora hanno ricevuto il vaccino Astrazeneca proprio i vertici deputati alla gestione della pandemia in Italia.

Sia il generale Francesco Paolo Figliuolo che il capo della Protezione Civile, Francesco Curcio, risultano ora immunizzati con il ritrovato sviluppato nel Regno Unito da Astrazeneca e dagli studiosi e ricercatori dell’Università di Oxford. La somministrazione ha avuto luogo al presidio realizzato al quartiere della Cecchignola, a Roma.

Astrazeneca, sia Figliuolo che Curcio hanno aspettato in fila con gli altri

Qui il Ministero della Difesa ha approntato un apposito punto in cui fare vaccinare alcuni soggetti ritenuti particolarmente fragili e che andavano protetti quanto prima dal virus. Sia Figliuolo che Curcio hanno pazientemente atteso in fila il proprio turno, per poi farsi vaccinare in una delle tende montate.

Figliuolo ha sostituito a febbraio Domenico Arcuri a presidio del comitato di gestione della crisi istituito nel corso del 2020 dal precedente primo ministro, Giuseppe Conte. Anche Curcio ha occupato la propria posizione di rilievo in questa prima parte del 2021, dopo l’avvento di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. E prosegue il Piano vaccini Italia.