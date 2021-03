Arisa in reggiseno e mutande: la foto che fa impazzire i fan

La celebre cantante Arisa ha spaccato il web con il suo ultimo sensuale scatto postato sui social. Vediamolo insieme.

Arisa diverse ore fa ha completamente incantato il web. Il nuovo scatto pubblicato ha fatto impazzire i fan, lasciandoli completamente di stucco. Il nuovo look e le curve armoniose hanno raccolto parecchi consensi, scatenando la passione dei follower della cantante. Vediamo insieme la foto pubblicata dalla donna e le reazioni dei suoi ammiratori.

Quello attuale non è stato un periodo semplice per la cantante, che sta tutt’ora affrontando alcune difficoltà legate alla sua vita privata. Proprio in un contesto simile, la donna ha deciso di cominciare a mostrarsi senza veli, incantando inevitabilmente tutti i suoi follower. L’artista, forte e fiera più che mai, lancia messaggi body positive, mostrandosi al suo pubblico in lingerie e conquistandolo completamente.

Ha posato in reggiseno e mutande la cantante ligure ed appare nello scatto pubblicato più sensuale ed irresistibile che mai. Un gesto decisamente insolito per la donna, la quale ultimamente ha cominciato con sempre più frequenza a condividere foto letteralmente da capogiro. Per lei e per il suo scatto è stata subito pioggia di like e di commenti, da parte di tutti i fan e gli utenti che sono impazziti per lei. Indimenticabile la bella Arisa, che ha saputo un’altra volta lasciare un segno nel cuore del suo pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)



Arisa, la notizia della separazione: matrimonio annullato

Durante le scorse giornate la notizia della separazione di Arisa dall’ex fidanzato Andrea di Carlo ha fatto il giro del web. I due avrebbero dovuto convolare a nozze il prossimo settembre, ma il matrimonio è stato annullato in seguito alla rottura. L’ex fidanzato ha parlato di incomprensioni e ha addirittura chiesto alla cantante l’anello indietro. Nel salotto di Mara Venier l’artista è scoppiata in lacrime una volta toccato il delicato argomento, segno che la ferita è ancora aperte nel cuore della donna. Tutti i suoi fan più affezionati non vedono però l’ora di poter assistere alla sua ripresa e di rivederla presto felice e serena.