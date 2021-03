Amici Serale, anticipazioni del 20 marzo: ospiti, squadre e giuria

Appuntamento da non perdere questa sera, sabato 20 marzo 2021, con il serale di Amici in onda su Canale5 a partire dalle 21.20

In prima serata su Canale5 andrà in onda nuovamente il serale di Amici, che è arrivato alla 20esima edizione. La puntata non sarà in diretta, ma è stata registrata giovedì scorso con la giuria finale che sarà formata da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Gli allievi, 17 per la precisione, sono divisi in tre squadre e si esibiranno nel Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma. Le varie formazioni sono state formate con i vari docenti:

Celentano/Zerbi (i cantanti Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula e i ballerini Tommaso e Serena); Arisa/Cuccarini (i cantanti Tancredi, Raffaele, Gaia e Ibla e i ballerini Rosa, Martina e Alessandro); Pettinelli/Peparini (il cantante Aka7even e i ballerini Giulia e Samuele). Questa sera ci saranno come ospiti Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo.

Amici Serale, anticipazioni del 20 marzo: novità

In aggiunta, come coreografo e direttore artistico ci sarà Stephane Jarny, originario della Francia che lavorerà per la prima volta in Italia, mentre il corpo da ballo sarà formato 25 ballerini professionisti. Durante la settimana, infine, Amici avrà sempre i suoi appuntamenti quotidiani: su Canale 5 alle ore 16:10 e su Italia 1 alle ore 19.