Alba Parietti, la sorpresa a Marcella Bella finisce malissimo

La soubrette Alba Parietti ha scelto di fare una sorpresa all’amica di sempre Marcella Bella, ma qualcosa non va come previsto.

Alba Parietti ha stupito tutti presentandosi come ospite durante la seconda puntata di “Canzone Segreta“, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Serena Rossi. La soubrette ha scelto di fare una sorpresa all’amica Marcella Bella, che non è andata come aveva previsto.

Alba Parietti si è presentata a “Canzone Segreta” indossando una lunga parrucca bionda, un body argentato e degli stivali abbinati. Il look, che ricordava vagamente quello della pop star Lady Gaga, ha lasciato di stucco il pubblico del programma. Ma l’amica Marcella Bella non ha riconosciuto la soubrette mentre cantava insieme ad un gruppo di Drag Queen. La cantante ha applaudito per la performance della Parietti e l’ha ringraziata senza capire, però, di chi si trattava. “Ma chi è questa bella signora?“, ha esclamato l’artista scatenando l’ilarità generale.

Alba Parietti: “Io e Marcella siamo amiche, vado sempre alle sue feste”

La gaffe di Marcella Bella ha fatto ridere il pubblico in studio, così come la conduttrice di “Canzone Segreta“, Serena Rossi. “L’ho scambiata per un uomo“, ha confessato la cantante scoppiando a ridere. Per Alba Parietti è stato un colpo duro essendo amica dell’artista da anni: l’opinionista televisiva ha ammesso di non mancare mai alle feste della Bella.

Quella di Alba Parietti non è stata una sorpresa ben riuscita, nonostante abbia portato molta vivacità alla seconda puntata di “Canzone Segreta“, un format francese arrivato da poco in Italia. La prima puntata ha ottenuto buoni ascolti, nonostante non siano mancate le critiche. Il secondo appuntamento ha convinto maggiormente il pubblico, soprattutto grazie al siparietto tra la Parietti e Marcella Bella.