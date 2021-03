Il cast del Trono Over di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si sentono ancora: le parole del Cavaliere.

Qualche tempo fa, in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, l’ex Cavaliere del Trono Over, Nicola Vivarelli è tornato a parlare dell’esperienza nel programma e del rapporto con Gemma Galgani. Ha spiegato tra l’altro che a distanza di tempo, pensa ancora alla Dama, veterana del Trono Over, quindi sottolinea che non può dimenticare quel percorso. “Ci sono affezionato e spero di vederla al mio rientro”, aveva aggiunto.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Nicola Vivarelli rivela: “Penso ancora a Gemma Galgani”

Adesso Nicola Vivarelli sta dunque per rientrare in trasmissione e apprestandosi dunque a rientrare nel parterre del Trono Over del dating show, ha rilasciato nuovamente un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’. Nel corso di questa, si è soffermato appunto su quelli che sono rimasti i suoi rapporti con la Dama del Trono Over dopo la fine dell’esperienza in trasmissione.

Leggi anche -> Gemma Galgani, scontro a ‘Uomini e Donne’: le prove del tradimento

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Quali sono oggi i rapporti tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani

Dunque, il Cavaliere del Trono Over, prima del rientro in trasmissione, si è confidato: “Tra me e Gemma è rimasto un bel rapporto di stima e affetto; durante la mia assenza ci siamo sentiti per le festività e per informarci su come stavamo, rivederla è stato senza dubbio molto piacevole”. Anche lui ha voluto esprimere quindi il suo giudizio personale sul fatto che Gemma Galgani sia lì da tanto tempo e non sia ancora riuscita a trovare l’uomo che faccia al caso suo e che le stia vicino per il resto dei suoi giorni.

Confida nell’intervista infatti Nicola Vivarelli: “Per il mio modesto parere, gli uomini che si sono presentati non avevano le caratteristiche dell’uomo che Gemma cerca, e di cui ha bisogno. Ritengo che lei sia talmente innamorata dell’amore che , a volte, non percepisce subito le intenzioni reali di coloro che si presentano”. L’augurio del 27enne è che presto Gemma Galgani trovi finalmente l’uomo giusto, quindi evidenzia che anche lui confida di trovare la persona giusta al suo fianco, che abbia le caratteristiche di “lealtà e dolcezza”.