Una giovane tossisce in faccia all’autista di un veicolo Uber, e non è tutto. La camera car documenta l’odioso episodio.

Tossisce in faccia all’autista di un mezzo Uber che le aveva chiesto di indossare una mascherina. Lei però non ha preso affatto bene questo invito, cominciando a prendersi beffe del lavoratore e passando poi ad una aggressione in piena regola. La vicenda ha coinvolto un uomo originario del Nepal, Subhakar Khadka, e tre sue giovani passeggere.

Il tutto è avvenuto a San Francisco, negli Stati Uniti. Dopo che lui ha chiesto alla ragazza che si vede a destra nell’inquadratura della camera car, seduta proprio dietro al suo sedile, di munirsi di mascherina da indossare correttamente al volto, la stessa ha dato in escandescenze.

Prima la si vede mentre tossisce in faccia al conducente, con una delle amiche che le dà man forte nella protesta, e poi si sporge in avanti per sottrarre a Khadka il di lui smartphone. L’uomo reagisce, in maniera comunque il più composta possibile, intimando alla colpevole di non toccare le sue proprietà.

24-year-old Arna Kimiai, an Iranian Harmful, coughed into the face of Nepali Subhakar Khadka when the Uber driver asked her to wear a mask. The incident took place this month in San Francisco. She also attacked him and snatched his phone. The bio jehadi faces 20 years in prison. pic.twitter.com/6zb9DyT0aT

