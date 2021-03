Stasera in tv: ‘La confessione’, un grande ospite da Peter Gomez

Il talk ‘La Confessione’ condotto da Peter Gomez su NOVE propone una intervista ad un personaggio da sempre molto amato: di chi si tratta.

La Confessione, appuntamento settimanale di NOVE condotto da Peter Gomez, propone come ospite speciale Al Bano Carrisi. Il cantante è da decenni molto, molto amato. Alle ore 22:45 il pugliese di Cellino San Marco risponderà alle domande del direttore della versione online de ‘Il Fatto Quotidiano’.

Ci saranno domande sulla vita, sulla carriera ma anche qulche richiesta scomoda, a svelare degli aspetti poco piacevole. Magari Al Bano a ‘La Confessione’ svelerà qualche aspetto sulla figlia Ylenia Carrisi, scomparsa il 31 dicembre del 1993 e sul conto del quale non si è mai più saputo niente. Tra gli aspetti controversi affrontati a ‘La Confessione’ da Al Bano figura la sua ammirazione per Vladimir Putin, che secondo molti però assume da sempre dei toni e dei comportamenti molto vicini a quelli che andrebbero a caratterizzare un dittatore. “Penso che lui abbia fatto cose notevoli in politica. L’ho incontrato in quattro circostanze e mi ha sempre fatto una buona impressione. Dopo Eltsin, lui ha risollevato la Russia”. Questo è un estratto della chiacchierata fatta dall’artista nel corso della sua seduta in compagnia di Peter Gomez.

La Confessione, c’è Al Bano da Peter Gomez: come seguirlo

Il talk è visibile ai seguenti canali e nelle seguenti modalità:

Canale 9 del Digitale Terrestre

Sky Canale 145 e 149

Tivùsat Canale 9

In streaming su Discovery+ nella sezione free

Riguardo ad Al Bano destano sempre tanta curiosità e tanto interesse le sue vicissitudini anche in ambito sentimentale. Con Loredana Lecciso è tornato il sereno, ma tanti suoi ammiratori di vecchia data vorrebbero rivedere al suo fianco un’altra persona, della quale fare il nome è perfettamente inutile. Tanto arrivarci da soli è molto semplice. Il passato del cantante brindisino è notissimo a tutti. Lui ha sempre messo al centro di tutto la famiglia, e non a caso anche il rapporto con i suoi figli, sia di primo che di secondo letto, è molto importante. Particolarmente forte è poi il legame con Yasmine, la primogenita avuta da Loredana Lecciso e che ha intrapreso una carriera musicale come il papà.