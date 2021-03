Stasera in tv Quarto Grado: anticipazioni sulla puntata del 19 marzo

Questa sera su Rete 4 torna l’appuntamento con il programma di approfondimento sulla cronaca nera e giudiziaria Quarto Grado.

Torna questa sera a partire dalle ore 21.25 su Rete 4 l’appuntamento con lo storico programma di approfondimento sulla cronaca nera e giudiziaria Quarto Grado. Ai conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero spetta il compito di introdurre i casi di giornata, spiegare quali sono le evoluzioni delle indagini e cercare di fare un punto della situazione con gli esperti in studio, in modo tale da spiegare al pubblico a casa sia le piste investigative sia i possibili moventi che stanno dietro ai crimini efferati.

Per la puntata di questa sera si tornerà a parlare dei due casi che hanno suscitato maggiore clamore nell’ultimo periodo: la morte dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, e l’assassinio su commissione di Ilenia Fabbri. In entrambi casi si conscono già i colpevoli e ci sono state delle confessioni davanti agli investigatori e ai magistrati. Tuttavia ci sono ancora dettagli sulle dinamiche e sull’organizzazione degli omicidi ancora poco chiare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Alberto Genovese, nuove accuse a ‘Quarto Grado’: “Tanto sangue a letto”

Quarto Grado, anticipazioni sulla puntata di oggi 19 marzo

Per quanto riguarda l’omicidio dei coniugi, i conduttori ricostruiranno l’accaduto in base alla confessione fatta dal figlio Benno. Questo ha ammesso di aver ucciso i genitori e di aver successivamente portato i corpi nel bagagliaio per eliminare le tracce. Il ragazzo ha inoltre portato i vestiti sporchi di sangue all’amica Martina per farli lavare. Il corpo di Laura Perselli è stato trovato nel fiume Adige, mentre quello del marito ancora non si trova. Le indagini al momento sono concentrate sugli spostamenti dell’auto di Benno e sui vestiti portati dall’amica. Inoltre si sta cercando di capire da quanto tempo provasse astio per i genitori.

Leggi anche ->L’ex marito di Ilenia Fabbri scrive alla figlia: “Ho sbagliato, dovrò pagare”

Per quanto riguarda l’omicidio di Ilenia Fabbri, gli inquirenti sono sicuri che sia stata uccisa da Pierluigi Barbieri, il quale ha già confessato l’omicidio. Tuttavia sono anche convinti che a commissionare l’omicidio sia stato l’ex marito della donna: Claudio Nanni. L’uomo aveva un forte astio nei confronti della donna e da anni erano a processo per questioni economiche. Dalle intercettazioni sono emersi di recente ulteriori dettagli, pare che Barbieri avesse già provato ad uccidere Ilenia prima dell’attacco letale.